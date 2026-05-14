Росіяни били по енергетиці та інфраструктурі: у Києві проблеми з водопостачанням

Росія здійснила масштабний комбінований удар по України, постраждали підприємства, критична інфраструктура, енергетика та приватна власність.

Про це повідомляють пресслужби місцевих ОВА.

Під атакою цієї ночі були Київ, Кременчук, Біла Церква, Харків, Суми, Одеса, Чернігівщина та інші регіони.

У Києві внаслідок ворожої атаки обвалилась частина житлового дому, горіла заправка та МАФи. На лівому березі фіксують перебої з водопостачанням.

На Одещині внаслідок ворожої атаки пошкоджена портова інфратсруктура, повідомили в ОВА. На Полтавщині росіяни пошкодили промислове підприємство та складські приміщення.

На Чернігівщині ворог атакував енергетичний обʼєкт, внаслідок чого 31 тисяча осіб опинились без світла. На Запоріжжі пошкоджена інфраструктура.

Нагадаємо:

В Дарницькому районі Києва через російську комбіновану атаку пошкоджений житловий будинок. Там сталося обрушення конструкцій, під завалами є заблоковані люди.