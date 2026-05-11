"Енергоатом" збудував одну з ключових захисних споруд на Рівненській АЕС

"Енергоатом" збудував одну з ключових захисних споруд на РАЕС

НАЕК "Енергоатом" завершила будівництво однієї з ключових захисних споруд на Рівненській АЕС, посиливши захист атомної генерації.

Про це повідомили в "Енергоатомі".

Будівництво здійснювали в межах комплексної програми посилення безпеки українських енергоблоків в умовах воєнного стану. Йдеться про захист критичної інфраструктури атомної генерації від потенційних зовнішніх загроз.

Наразі об'єкт проходить процедуру паспортизації.

"Зведення цієї споруди – важливий етап у забезпеченні стабільної роботи Рівненської АЕС. Ми діємо на випередження, створюючи надійний щит для нашої критичної інфраструктури", – зазначив керівник "Енергоатому" Павло Ковтонюк.

В Україні з початку березня різни установи замовили захист енергетичних об'єктів (майже 250 підстанцій, трансформаторів, когенераторів) на 24,32 млрд грн.