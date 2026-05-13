“Енергоатом” почав виробляти компоненти паливних касет Westinghouse для АЕС

Філія АТ "НАЕК "Енергоатом" "ВП Атоменергомаш" почала виробляти хвостовики паливних збірок ВВЕР-1000.

Про це повідомили в компанії 13 травня.

""Атоменергомаш" (АЕМ) отримав необхідні матеріали для виготовлення першої партії хвостовиків паливних збірок ВВЕР-1000. Термін виробництва партії – чотири місяці", – йдеться в повідомленні.

Виготовлені на українських потужностях компоненти використовуватимуться у виробництві палива для українських АЕС.

Запуск виробництва хвостовиків є одним з етапів локалізації виробництва компонентів ядерного палива в Україні.

"Триває процес кваліфікації ще одного компонента паливних збірок – головок для паливних касет", – зазначив керівник "Енергоатому" Павло Ковтонюк.

Читайте також: Жирний атом. Що і в кого закупив "Енергоатом" на 75 мільярдів

Нагадаємо:

Кабмін 25 березня погодив пропозицію Міністерства енергетики про розміщення, проєктування та будівництво ядерної установки з виробництва тепловидільних збірок для реакторів атомних електростанцій у Південноукраїнську, що на Миколаївщині.

В Україні користуються тепловидільними збірками Westinghouse з 2015 року.