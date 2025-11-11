Міндіч допомагав Галущенку “заступництвом” перед Зеленським – САП

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зазначили, що організатор схеми відмивання коштів навколо "Енергоатому" та близький друг президента Володимира Зеленського, Тимур Міндіч будував звʼязки з ексміністром енергетики та міністром юстиції Германом Галущенком завдяки звʼязкам із Зеленським.

Про це йдеться на засіданні Вищого антикорупційного суду.

"За сприяння Галущенка, Міндічем здійснювався контроль за фінансовими потоками у газі та енергетиці України.

Галущенко отримував особисту вигоду шляхом заступництва Міндіча перед президентом та використання послуг, організованих Міндічем, з легалізації відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом через довірену особу міністра, радника Миронюка", – зазначив прокурор САП.

Галущенко використовував послуги Міндіча з легалізації відмивання коштів через довірену особу радника міністра енергетики Ігора Миронюка.

Окрім цього, Міндіч мав вплив на ексміністра оборони Рустема Умєрова.

Нагадаємо:

Під час Розгляд клопотання детектива НАБУ про тримання під вартою фігуранта розслідування про корупцію у "Енергоатомі" Ігоря Миронюка, сторона обвинувачення зазначила, що близький друг Зеленського Тимур Міндіч здійснював вплив на ексміністра енергетики Германа Галущенка та ексміністра оборони Рустема Умерова.

Детективи НАБУ затримали п'ять оосіб, а про підозру повідомлено сімом членам угрупування, яке організовувало оборудку навколо "Енергоатому", серед яких Тимур Міндіч – керівник злочинної організації, колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" та інші.

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило третю частину розслідування великої схеми корупції в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

Фігуранти розслідування НАБУ під прикриттям посадовців відмивались десятки мільйонів доларів з оператора української атомної енергетики "Енергоатом".

За даними НАБУ, схема відмивання коштів доволі примітивно та цинічно: якщо приватний бізнес хотів працювати (продавати товари чи надавати послуги) з "Енергоатомом", то він мав заплатити від 10% до 15% відкату. Відмовляєшся – не отримуєш оплату та "вилітаєш" зі списку постачальників.

Такий механізм учасники між собою називали "шлагбаум": ти або ділишся маржею, або стоїш перед зачиненими дверима.

Організатором схеми був бізнесмен, співвласник "Кварталу-95" та колишній партнер президента Зеленського Тимур Міндіч (фігурує у матеріалах НАБУ під прізвиськом "Карлсон"), який буквально за декілька годин до обшуків НАБУ встиг виїхати з країни.

Також обшуки 10 листопада пройшли у вже колишнього міністра енергетики Германа Галущенка (на записах НАБУ фігурує під прізвиськом "Професор" або "Гера"), який за даними співрозмовників ЕП досі зберігає свій вплив на енергетику країни через чинну міністерку енергетики Світлану Гринчук та багатьох менеджерів цього відомства, яких він особисто розставляв на місця перед звільненням у липні 2025 року.