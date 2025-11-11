Справа про корупцію в енергетиці: Міндіч отримав підозру НАБУ

Детективи НАБУ затримали п'ять оосіб, а про підозру повідомлено сімом її членам, серед яких бізнесмен – керівник злочинної організації, колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" та інші.

Про це повідомляє НАБУ.

Йдеться про масштабне антикорупційне розслідування, фігурантом якого став бізнесмен Тимур Міндіч.

"НАБУ та САП викрили та задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи. ЇЇ учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом", – говориться у повідомленні.

"Наразі у порядку ст. 208 КПК України детективами затримано 5 осіб, а про підозру повідомлено сімом її членам", – повідомляє НАБУ.

Серед них бізнесмен – керівник злочинної організації,виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом", колишній радник міністра енергетики. А також чотири особи – "працівники" бек-офісу з легалізації коштів.

Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів, повідомляє НАБУ.

Зокрема контрагентам Енергоатому нав'язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум".

"Кошти легалізовувались через бек-офіс у центрі Києва. Через нього пройшло близько 100 млн дол. США", – говориться у повідомленні.

За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час зібрано великий масив даних та отримано тисячі годин аудіозаписів. НАБУ і САП надають оцінку діям всіх учасників цих матеріалів.

До фінального етапу операції залучено весь особовий склад Національного бюро. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

Читайте також: Від міністра до "смотрящих": як працювала схема розкрадання "Енергоатома" та хто за нею стоїть

Нагадаємо:

Фігуранти розслідування НАБУ під прикриттям посадовців відмивались десятки мільйонів доларів з оператора української атомної енергетики "Енергоатом".

За даними НАБУ, схема відмивання коштів доволі примітивно та цинічно: якщо приватний бізнес хотів працювати (продавати товари чи надавати послуги) з "Енергоатомом", то він мав заплатити від 10% до 15% відкату. Відмовляєшся – не отримуєш оплату та "вилітаєш" зі списку постачальників.

Такий механізм учасники між собою називали "шлагбаум": ти або ділишся маржею, або стоїш перед зачиненими дверима.

Організатором схеми був бізнесмен, співвласник "Кварталу-95" та колишній партнер президента Зеленського Тимур Міндіч (фігурує у матеріалах НАБУ під прізвиськом "Карлсон"), який буквально за декілька годин до обшуків НАБУ встиг виїхати з країни.

За інформацією НАБУ, діяльність офісу з "відмивання коштів", яку очолював чоловік на прізвисько "Шугармен", контролював фігурант розслідування під прізвиськом "Карлсон", тобто близький до президента Зеленського бізнесмен Тимур Міндіч.

Під прізвиськом "Шугармен", ймовірно, мають на увазі одного з братів Цукерманів – Михайла або Олександра.

Також обшуки 10 листопада пройшли у вже колишнього міністра енергетики Германа Галущенка (на записах НАБУ фігурує під прізвиськом "Професор" або "Гера"), який за даними співрозмовників ЕП досі зберігає свій вплив на енергетику країни через чинну міністерку енергетики Світлану Гринчук та багатьох менеджерів цього відомства, яких він особисто розставляв на місця перед звільненням у липні 2025 року.