Стало відомо, яку суму уряд спрямував до держбюджету з прибутку "Енергоатому" за 2025 рік

Кабінет міністрів України затвердив чистий прибуток АТ "НАЕК "Енергоатом" у сумі 18,7 млрд грн за 2025 рік.

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну від 29 квітня №399-р, передає "Інтерфакс-Україна".

"50% суми прибутку в розмірі 9,34 млрд грн – на виплату дивідендів до державного бюджету", – зазначено у документі.

Інші 50% прибутку будуть направлені на фінансування діяльності, зокрема, на здійснення заходів із забезпечення фізичного захисту та укріплення оборонних споруд на об'єктах атомної енергетики, а також на закупівлю ядерного палива.

Документом також затверджені результати фінансово-господарської діяльності товариства за минулий рік, звіт про винагороду членів наглядової ради та правління, а також взято до відома звіт незалежного аудитора – ТОВ "КРОУ Ерфольг Україна".

Три атомні електростанції НАЕК "Енергоатом", що знаходяться на контрольованій Україною території, за результатами 2025 року виконали планові показники і виробили 54,1 млрд кВт-год електроенергії, що становить 100,8% плану.

"Енергоатом" ТОРІК оплатив спеціальні обов'язки із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів (ПСО) на 168,5 млрд грн, і перерахував до держбюджету понад 44,5 млрд грн.