В "Енергоатомі" скликають спецкомісію для розслідування масштабної корупції

В "Енергоатомі" на тлі гучного корупційного скандалу, пов'язаного зі схемою відкатів, яку влаштували високопосадовці України, скликають спецзасідання для оцінки ситуації і визначення відповідних дій.

Про це повідомляє пресслужба енергокомпанії.

Там зазначили, що наглядова рада компанії ставиться з "максимальною серйозністю" до нещодавніх звинувачень у корупції, пов'язаних із працівниками компанії.

На спецзасіданні мають "всебічно оцінити ситуацію та визначити відповідні дії". Йдеться про ініціювання незалежної перевірки операцій та аудит внутрішніх процедур і систем контролю.

"Наглядова рада віддана принципам повної прозорості, підзвітності, найвищих стандартів доброчесності в межах організації та співпраці з органами влади", - стверджують у пресслужбі.

Нагадаємо:

Раніше Національне антикорупційне бюро розкрило деталі схеми, у межах якої посадовці та пов'язані з ними особи систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому".

Як повідомлялося, детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії "Квартал 95", соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча вранці 10 листопада, повідомили джерела "Української правди".

Бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95", соратник президента Володимира Зеленського Тимур Міндіч залишив територію України 10 листопада – це сталося за кілька годин до обшуку НАБУ, повідомили джерела "Української правди".

У НАБУ підтвердили, що разом із САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

"15 місяців роботи і 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації", - йдеться в повідомленні.

Учасники розслідування вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили частину аудіозаписів із розслідування масштабної корупційної схеми у сфері енергетики. Операція має кодову назву "Мідас".