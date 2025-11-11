Уряд припинив повноваження наглядової ради "Енергоатома"

Уряд достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"У 2023 році ми розпочали корпоративну реформу. Обрали за конкурсом склад цього наглядового органу. Уся повнота важелів впливу, від призначення менеджменту до контролю діяльності компанії, лежить на наглядовій раді", – зазначила вона.

Вона підкреслила, що уряд не втручався в її діяльність. Наглядова рада, за її словами, повинна нести відповідальність за ситуацію в компанії.

Свириденко поінформувала, що Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства в тижневий термін у консультаціях з міжнародними партнерами має подати на затвердження уряду новий склад наглядової ради.

"Завдання нового складу — швидко перезапустити керівництво, провести повний аудит компанії та надати всебічне сприяння правоохоронним органам з розслідування фактів можливої корупції", – зазначила прем'єр-міністр.

Також вона доручила Державній аудиторській службі провести терміновий аудит "Енергоатому", в тому числі щодо закупівель.

"Очікуємо на результати аудиту в найкоротші терміни. Матеріали передамо правоохоронним та антикорупційним органам", – наголосила вона.

Нагадаємо:

Президент Київської школи економіки, колишній позаштатний радник Єрмака, член наглядової ради "Укроборонпрому" та "Енергоатому" Тимофій Милованов повідомив, що складає свої повноваження у "Енергоатомі" після розслідування НАБУ.

Він додав, що пропонує тимчасово відсторонити всіх посадових осіб, чиї імена фігурують у матеріалах розслідування НАБУ, щоб гарантувати об'єктивність процесу.