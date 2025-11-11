Загроза дефіциту газу: як забезпечуватимуть населення в разі його нестачі

Міністерство енергетики має плани резервного забезпечення населенння газом та обмежень його постачання, якщо буде дефіцит після ворожих атак на газову інфраструктуру.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник, пише РБК-Україна.

Перш за все, за його словами, потрібне формування резервних схем постачання газу для населення, враховуючи типології розподільчих мереж та сценаріїв можливого падіння тиску. Для цього планують розподіл газу за високим, середнім та низьким тиском, зазначив він.

"Далі групуємо за типологією населених пунктів, групуємо категорії споживачів – побутові, не побутові, промислові споживачі, в яких є резервні типи живлення", – додав Колісник.

Крім цього, як він розповів, розроблена градація споживачів у випадку локального чи загальнонаціонального рівня небезпеки.

Заступник міністра підкреслив, що населення належить до останньої черги обмеження чи відключення від постачання газу у випадку його дефіциту.

За його словами, ситуація із забезпечення газом залежить від кількості точок подачі газу із труб високого тиску до певного населеного пункту – чим їх більше, тим більший рівень надійності забезпечення ресурсом міста або села.

Нагадаємо:

У ніч з 7 на 8 листопада Росія ракетами та безпілотниками масовано обстріляла газову інфраструктуру "Нафтогазу", були влучання.

Член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Наталія Бойко заявила, що ситуація з газом в Україні не настільки критична, як можна було б очікувати після масованих атак РФ.