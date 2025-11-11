Міндіч контролював відмивання коштів "Енергоатома" – НАБУ

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило третю частину розслідування великої схеми корупції в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

Про це повідомляє НАБУ.

За інформацією НАБУ, діяльність офісу з "відмивання коштів", яку очолював чоловік на прізвисько "Шугармен", контролював фігурант розслідування під прізвиськом "Карлсон", тобто близький до президента Зеленського бізнесмен Тимур Міндіч.

Під прізвиськом "Шугармен", ймовірно, мають на увазі одного з братів Цукерманів – Михайла або Олександра.

Керування схемою Міндіч здійснював зі своєї квартири на вулиці Грушевського.

"Саме там визначалися особи, яким потрібно видати кошти, а також суми, туди ж передавалась готівка, яка попередньо надходила у офіс Шугермана.

Ба більше, помешкання слугувало місцем, де Карлсон під час особистих зустрічей з керівниками центральних органів виконавчої влади без будь яких підстав здійснював на них вплив, зокрема для задоволення приватних інтересів у енергетичній та оборонній сферах", – зазначили в НАБУ.

У НАБУ продемонстрували розмову Міндіча, ймовірно, з ексочільником Міненерго Германом Галущенком.

кадр з відео НАБУ

Демонструючи іншу частину плівок, у НАБУ зазначають, що після виклику міністра енергетики (ймовірно Галущенка) до Офісу президента, Карлсон (Міндіч) нагадє Шугармену про необхідність передачі його коштів.

Шугармен передав кошти Міндічу, після його останній зазначив про необхідність посилення конспірації, після чого зʼявилась цитата:

"Будет шумно. Не хочеться підозру получать"

Нагадаємо:

Фігуранти розслідування НАБУ під прикриттям посадовців відмивали десятки мільйонів доларів з оператора української атомної енергетики "Енергоатом".

За даними НАБУ, схема відмивання коштів доволі примітивно та цинічно: якщо приватний бізнес хотів працювати (продавати товари чи надавати послуги) з "Енергоатомом", то він мав заплатити від 10% до 15% відкату. Відмовляєшся – не отримуєш оплату та "вилітаєш" зі списку постачальників.

Такий механізм учасники між собою називали "шлагбаум": ти або ділишся маржею, або стоїш перед зачиненими дверима.

Організатором схеми був бізнесмен, співвласник "Кварталу-95" та колишній партнер президента Зеленського Тимур Міндіч (фігурує у матеріалах НАБУ під прізвиськом "Карлсон"), який буквально за декілька годин до обшуків НАБУ встиг виїхати з країни.

Також обшуки 10 листопада пройшли у вже колишнього міністра енергетики Германа Галущенка (на записах НАБУ фігурує під прізвиськом "Професор" або "Гера"), який за даними співрозмовників ЕП досі зберігає свій вплив на енергетику країни через чинну міністерку енергетики Світлану Гринчук та багатьох менеджерів цього відомства, яких він особисто розставляв на місця перед звільненням у липні 2025 року.