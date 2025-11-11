Стала відома особа ще одного фігуранта плівок НАБУ із впливового кола енергетиків

Вдалося встановити особистість ще одного фігуранта плівок НАБУ - Сергія Пушкаря, який є чинним членом Нацкомісії з питань енергетики.

Про це йдеться у тексті ЕП.

"Ще один фігурант плівок НАБУ – чинний член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП, – ЕП) Сергій Пушкар. Він фігурує у розмовах про передачу 20 тис. дол", - йдеться у тексті.

Він ще три місяці тому був виконавчим директором з правових питань "Енергоатому". З 2022 по 2025 роки - виконавчий директор з правового забезпечення "Енергоатома".

На початку вересня Пушкар отримав посаду члена НКРЕКП, хоча за результатами конкурсу на неї не заслуговував.

"Він на конкурсі до НКРЕКП набрав найгірший бал, був номером чотири, але другого номера у підсумку "збили" та протягнули Пушкаря. Це людина Миронюка", – розповідає ЕП співрозмовник у депутатському корпусі.

Нагадаємо:

Раніше Національне антикорупційне бюро розкрило деталі схеми, у межах якої посадовці та пов'язані з ними особи систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому".

Як повідомлялося, детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії "Квартал 95", соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча вранці 10 листопада, повідомили джерела "Української правди".

Бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95", соратник президента Володимира Зеленського Тимур Міндіч залишив територію України 10 листопада – це сталося за кілька годин до обшуку НАБУ, повідомили джерела "Української правди".

У НАБУ підтвердили, що разом із САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

"15 місяців роботи і 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації", - йдеться в повідомленні.

Учасники розслідування вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили частину аудіозаписів із розслідування масштабної корупційної схеми у сфері енергетики. Операція має кодову назву "Мідас".