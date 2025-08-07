Індійський НПЗ "Роснєфті" не може знайти судна для перевезення пального

Нафтопереробний завод Nayara Energy в Індії, який минулого місяця потрапив під санкції Європейського Союзу, звернувся до уряду з проханням допомогти у розв'язанні проблеми з транспортуванням пального.

Про це пише Reuters.

Після введення санкцій Nayara зіткнулася з масовими відмовами судноплавних компаній від виконання контрактів. Зокрема, деякі судновласники вимагають дострокового розірвання договорів, а технологічні партнери, включно з Microsoft, тимчасово призупинили надання важливих сервісів.

Наразі НПЗ вже змушений скоротити обсяги переробки нафти, а постачання пального до фірмових АЗС опинилося під загрозою. Уряд Індії розглядає можливість залучення суден під індійським прапором для забезпечення внутрішніх перевезень, однак судновласники стурбовані можливими ризиками, зокрема, відсутністю страхового покриття.

До розв'язання проблеми долучилися міністерства транспорту, енергетики та закордонних справ Індії. Найближчим часом очікується спільна нарада для пошуку рішень.

Nayara Energy є одним із найбільших приватних НПЗ в Індії, частка в якому належить російській компанії "Роснєфть".

