Ще один танкер відмовився від палива з індійського НПЗ, що потрапив під санкції через РФ

Другий танкер змінив плани щодо завантаження пального на заводі Nayara Energy в Індії після введення санкцій ЄС.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на галузеві джерела та дані LSEG.

Танкер Chang Hang Xing Yun, зафрахтований PetroChina, відмовився від планів завантажити дизельне паливо на нафтопереробному заводі Nayara Energy в індійському порту Вадінар. Замість цього судно планує 1 серпня завантажити 35 тис. тонн пального в Кувейті та вирушити до Східної Африки.

Це вже другий танкер, який скасував завантаження на заводі Nayara після введення нових санкцій Європейським Союзом. Раніше порт покинув без вантажу танкер Talara, зафрахтований BP.

Нафтопереробний завод Nayara частково належить російській "Роснефті" (49,13%). Він потрапив під новий пакет санкцій ЄС за співпрацю з Росією у розпал повномасштабної війни проти України.

За даними джерел у галузі, державні індійські компанії утримуються від закупівлі пального з цього заводу та вимагатимуть дозволу уряду перед укладанням нових контрактів.

Аналітики попереджають, що санкції можуть поставити під загрозу постачання до Європи близько 200 тис. барелів дизельного палива та 50 тис. барелів авіагасу на добу. У Nayara заявили, що санкції є "несправедливими", а уряд Індії висловив незгоду з обмеженнями.

Нагадаємо:

Нафтовий танкер Talara, зафрахтований великою енергетичною компанією BP, вийшов з порту Вадінар індійського нафтопереробного заводу Nayara Energy, що потрапив під санкції, так і не завантаживши дизельне паливо.

Як повідомлялося, 18 липня, Рада ЄС прийняла 18-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів, які вдарять по енергетичному, банківському та військовому секторах Росії, а також торгівлі з ЄС.

У той же час, частина нового пакету санкцій проти Росії, яка спрямована на обмеження потоку пального, виготовленого з російської сирої нафти, набуде чинності лише у січні 2026 року, повідомив Bloomberg.