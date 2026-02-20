Обійшли санкцій на 90 мільярдів доларів: FT розкрила тіньову мережу "Роснефти"

Financial Times ідентифікувала 48 компаній, які спільно працювали над маскуванням походження російської нафти, зокрема тієї, яку експортує "Роснефть".

Про це йдеться у статті Financial Times.

Мережу ідентифікували завдяки тому, що всі компанії використовували один і той самий сервер для електронної пошти.

Мережа оперувала ще до запровадження санкцій США проти "Роснефти" у жовтні 2025 року: станом на листопад 2024 року через неї проходило 80% нафти "Роснефти".

Велика кількість компаній зумовлена тим, що кожна з них працювала близько 6 місяців, а потім припиняла діяльність. FT пише, що це робилося для того, щоб ускладнити відслідковування компаній та запровадження санкцій проти них.

Ключова фігура в цій схемі обходу санкцій – азербайжанський бізнесмен Етібар Ейюб, який минулоріч опинився в санкційному списку ЄС за контролювання Coral та Nord Axis – компаній, які також допомагали "Роснефти" обходити санкції.

Частина компаній купувала нафту в "Роснефти", після чого інші компанії постачали її на ринки, наприклад, до Китаю чи Індії. Також іноді вантажі постачали через посередника, наприклад, ОАЕ.

При цьому, сорт нафти змінювався на загальну назву на кшталт "експортна суміш", що забирало можливість відслідковувати джерело нафти.

Посадовці ЄС сказали FT, що список цих компаній може бути використаний для накладання нових санкцій проти Росії.

Нагадаємо:

Після запровадження санкцій США проти "Лукойлу" та "Роснефти", ці компанії почали розпродавати свої міжнародні активи.

Так, наприклад, Казахстан, Ірак, Болгарія, Угорщина, а також американські компанії Chevron та Quantum Energy у той чи інший спосіб (купівля, націоналізація) отримували активи підсанкційних компаній.