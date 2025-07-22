На вже підсанкційному НПЗ Індії скасували завантаження танкера

Нафтовий танкер Talara, зафрахтований великою енергетичною компанією BP, вийшов з порту Вадінар індійського нафтопереробного заводу Nayara Energy, що потрапив під санкції, так і не завантаживши дизельне паливо.

Про це з посиланням на галузеві джерела та дані судноплавства на сайті LSEG пише агентство Reuters.

"Судно мало завантажити 60 тис метричних тонн (447 тис барелів) дизельного палива з наднизьким вмістом сірки 21 липня з вантажем, що прямував до Африки, свідчать дані LSEG", – говориться у повідомленні.

Nayara частково належить найбільшому російському виробнику нафти "Роснефть", нагадує Reuters.

У агентстві вважають, що зміна плану завантаження свідчить про те, що "санкції Європейського Союзу, запроваджені проти Nayara в п'ятницю, порушують експорт нафтопродуктів з підтримуваного Росією нафтопереробного заводу, одного з двох приватних експортерів палива в Індії".

Нагадаємо:

Як повідомлялося, 18 липня, Рада ЄС прийняла 18-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів, які вдарять по енергетичному, банківському та військовому секторах Росії, а також торгівлі з ЄС.

У той же час, частина нового пакету санкцій проти Росії, яка спрямована на обмеження потоку пального, виготовленого з російської сирої нафти, набуде чинності лише у січні 2026 року, повідомив Bloomberg.

На тлі нових санкцій Євросоюзу проти Росії ціни на нафту залишаються майже незмінними. Трейдери оцінюють можливі наслідки для глобального ринку палива. У понеділок ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 6 центів і торгувалися на рівні 69,34 долара за барель. Нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 17 центів до 67,51 долара.

Раніше повідомлялося, що квартальні доходи Росії від викопного палива впали до найнижчих показників з моменту вторгнення до України. Російські доходи від викопного палива у другому кварталі 2025 року впали на 18% у річному обчисленні – найнижчий показник за квартал з моменту вторгнення в Україну. І це попри збільшення обсягів експорту у другому кварталі на 8% порівняно з першим кварталом 2025 року.