Німецьку дочку "Роснефти" хочуть на необмежений термін вивести з під санкцій

США на необмежений термін звільнять від санкцій дочірню компанію "Роснефти", яку Німеччина конфіскувала у 2022 році.

Про це з посиланням на джерела пише Bloomberg.

"За словами особи, обізнаної з цим питанням, США на невизначений термін звільнять німецький підрозділ ПАТ "Роснефть" від санкцій проти російського нафтового гіганта, що стане перемогою Берліна після інтенсивних дипломатичних переговорів", – говориться у публікації.

Джерело агентства стверджує, що Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США планує оголосити про це рішення в п'ятницю. Однак терміни можуть ще змінитися, зазначила неназвана особа.

Німецькі активи "Роснефти", які Берлін конфіскував після вторгнення Росії в Україну в 2022 році і тримав під опікою, перебували в підвішеному стані з моменту введення санкцій проти материнської компанії наприкінці минулого року, говориться у повідомленні.

Компанія знаходиться під тимчасовим управлінням, наразі вона звільнена з-під санкцій до квітня 2026 року.

Rosneft Deutschland володіє акціями трьох німецьких нафтопереробних заводів, на які припадає 12% загальних переробних потужностей країни та має частку в Трансальпійському нафтопроводі.

Компанія належить російській Роснєфті, але з вересня 2022 року перебуває під тимчасовим управлінням Федерального мережевого агентства BNetzA.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що компанія Shell відновила спроби продати свою частку в німецькому нафтопереробному заводі PCK Schwedt, більшістю акцій якого володіє РФ.

НПЗ потужністю став проблемою для німецького уряду, який у 2022 році взяв його під контроль, але не у власність. Відтоді Німеччина змушена щопівроку продовжувати режим управління заводом через опікуна.

Раніше повідомлялося, що суд відхилив позов російської нафтової компанії "Роснєфть" проти рішення взяти під управління її німецькі дочірні компанії і встановити контроль над нафтопереробним заводом Schwedt.