Російська Rosneft втратила топменеджера індійської Nayara Energy через санкції

Підтримувана Росією індійська нафтова компанія Nayara Energy призначила Сергія Денисова новим генеральним директором.

Про це повідомляє Reuters.

Кадрові зміни сталися через кілька днів після того, як Європейський Союз оголосив новий пакет санкцій проти Росії, що торкнувся Nayara Energy. Це вже другий серйозний удар по компанії після відмови кількох танкерів завантажувати нафтопродукти з порту Вадінар.

Nayara Energy, що базується в Мумбаї, повідомила про призначення Сергія Денисова генеральним директором замість Алессандро де Дорідеса, який приєднався до компанії у квітні 2024 року. Денисов працює в Nayara Energy з 2017 року та має досвід управління ключовими проєктами компанії.

Компанія засудила рішення ЄС, назвавши його "несправедливим і одностороннім". Частка російської компанії "Роснефть" у Nayara Energy становить 49,13%, ще приблизно стільки ж належить консорціуму Kesani Enterprises Co Ltd, до якого входить італійська Mareterra Group та російська United Capital Partners.

Індія, яка після початку війни Росії проти України стала найбільшим імпортером російської морської нафти, заявила, що не приєднується до санкцій ЄС.

Нагадаємо:

Reliance, яка переробляє майже 600 000 барелів нафти на день, почав відходити від сировини з Росії на тлі нових санкцій Євросоюзу на дизель, вироблений з російської нафти.

Другий танкер змінив плани щодо завантаження пального на заводі Nayara Energy в Індії після введення санкцій ЄС.

Нафтовий танкер Talara, зафрахтований великою енергетичною компанією BP, вийшов з порту Вадінар індійського нафтопереробного заводу Nayara Energy, що потрапив під санкції, так і не завантаживши дизельне паливо.