Індійська Nayara Energy отримає першу іракську нафту після санкцій

Супертанкер Kalliopi доставить майже 2 мільйони барелів іракської нафти до Індії вперше з моменту запровадження санкцій ЄС проти Nayara Energy.

Про це пише Bloomberg.

Судно класу VLCC Kalliopi, що управляється грецькою Dynacom Tankers, прямує до порту Вадінар і має прибути до терміналу пізно ввечері 28 липня. На борту — іракська нафта з Басри, призначена для приватної індійської компанії Nayara Energy.

Це перша неросійська поставка до цього НПЗ після того, як компанія частково підконтрольна «Роснефть ПАО» потрапила під санкції ЄС. Відтоді багато танкерів уникали цього терміналу, а в керівництві Nayara відбулися зміни.

Хто фрахтував судно, наразі невідомо. Коментарів від Nayara та Dynacom поки що не надійшло.

Світові ринки уважно стежать за маршрутом Kalliopi, оскільки він може вказувати на зміну стратегії постачання нафти Nayara на тлі санкційного тиску.

Нагадаємо:

Підтримувана Росією індійська нафтова компанія Nayara Energy призначила Сергія Денисова новим генеральним директором.

Reliance, яка переробляє майже 600 000 барелів нафти на день, почав відходити від сировини з Росії на тлі нових санкцій Євросоюзу на дизель, вироблений з російської нафти.

Другий танкер змінив плани щодо завантаження пального на заводі Nayara Energy в Індії після введення санкцій ЄС.

Нафтовий танкер Talara, зафрахтований великою енергетичною компанією BP, вийшов з порту Вадінар індійського нафтопереробного заводу Nayara Energy, що потрапив під санкції, так і не завантаживши дизельне паливо.