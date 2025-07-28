Microsoft припинив надавати послуги індійській Nayara Energy з часткою "Роснефті"

Американська корпорація Microsoft припинила надавати послуги індійській нафтопереробній компанії Nayara Energy, в якій має частку російська "Роснефть" (49,13% акцій).

Про це пише агентство Bloomberg.

"Корпорація Microsoft припинила надавати послуги компанії Nayara Energy, яку підтримує "Роснефть", йдеться в заяві індійського нафтопереробника. Це додало проблем компанії, яка нещодавно потрапила під санкції Європейського Союзу", – говориться у повідомленні.

Фірма з Мумбаї подала позов до Високого суду Делі проти Microsoft за "раптове і одностороннє призупинення надання критично важливих послуг". Nayara Energy вважає, що це рішення "засноване виключно на односторонньому тлумаченні Microsoft нещодавніх санкцій Європейського Союзу". І це "створює небезпечний прецедент корпоративного свавілля".

У компанії підкреслили, що Microsoft обмежує їй доступ до власних даних, запатентованих інструментів та продуктів, попри те, що вони були придбані за повністю оплаченими ліцензіями.

Bloomberg зазначає, що друга за величиною приватна нафтопереробна компанія в Індії має проблеми з роботою свого нафтопереробного заводу на західному узбережжі країни. Судновласники та нафтотрейдери тримаються осторонь після того, як ЄС запровадив санкції проти компанії, через те, що її прибутки підтримують війну Росії в Україні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що супертанкер Kalliopi доставить майже два мільйони барелів іракської нафти до Індії вперше з моменту запровадження санкцій ЄС проти Nayara Energy.

Це перша неросійська поставка до цього НПЗ після того, як компанія частково підконтрольна «Роснефть ПАО» потрапила під санкції ЄС. Відтоді багато танкерів уникали цього терміналу, а в керівництві Nayara відбулися зміни.

Підтримувана Росією індійська нафтова компанія Nayara Energy призначила Сергія Денисова новим генеральним директором.

Reliance, яка переробляє майже 600 000 барелів нафти на день, почав відходити від сировини з Росії на тлі нових санкцій Євросоюзу на дизель, вироблений з російської нафти.

Другий танкер змінив плани щодо завантаження пального на заводі Nayara Energy в Індії після введення санкцій ЄС.

Нафтовий танкер Talara, зафрахтований великою енергетичною компанією BP, вийшов з порту Вадінар індійського нафтопереробного заводу Nayara Energy, що потрапив під санкції, так і не завантаживши дизельне паливо.