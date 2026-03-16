Іран просить Індію звільнити три затримані танкери

Іран попросив Індію звільнити три танкери, затримані в лютому, у межах переговорів, спрямованих на забезпечення безпечного проходу суден під індійським прапором або тих, що прямують до Індії, з Перської затоки через Ормузьку протоку.

Про це повідомили Reuters три джерела, обізнані з цим питанням.

Індійська влада затримала три пов'язані з Іраном танкери поблизу індійських вод, заявивши, що вони приховували або змінювали свої ідентифікаційні дані та були причетні до незаконних перевантажень з судна на судно в морі.

Тегеран також звернувся з проханням про постачання певних ліків і медичного обладнання, повідомив один зі співрозмовників — іранський посадовець.

За словами цього джерела, посол Ірану в Нью-Делі в понеділок зустрівся з представниками міністерства закордонних справ Індії для обговорення цього питання.

Джерела відмовилися називати свої імена через чутливість теми.

Міністерство закордонних справ Індії, посольство Ірану в Нью-Делі та міністерство закордонних справ Ірану не одразу відповіли на запити Reuters про коментар.

За словами індійських посадовців, Іран нещодавно дозволив пройти через протоку двом індійським танкерам зі скрапленим нафтовим газом, і один із них у понеділок повернувся до західної Індії.

Берегова охорона Індії 5 лютого затримала три судна за сто морських миль від Мумбаї, які намагались переливати контрабандну нафту.