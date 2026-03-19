Індія хоче збільшити імпорт добрив з РФ і Білорусі – Reuters

Індія збирається імпортувати більше добрив з Росії

Індія, яка є провідним імпортером добрив, веде переговори щодо збільшення закупівель у Росії, Білорусі та Марокко, оскільки напруженість на Близькому Сході та обмеження експорту з боку Китаю можуть призвести до скорочення поставок.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Індія, де сільське господарство є основною галуззю економіки, імпортує такі добрива, як сечовина, діамонійфосфат (DAP) і хлористий калій, а також скраплений природний газ, який є основною сировиною для виробництва сечовини.

На Близький Схід припадає приблизно половина імпорту DAP і сечовини в Індію, причому Саудівська Аравія є найбільшим постачальником DAP, а Оман – найбільшим постачальником сечовини.

"У нас запасів більше, ніж минулого року, але якщо війна (в Ірані, – ЕП) триватиме довше, ситуація може ускладнитися.

Тому ми підтримуємо контакти з Росією та іншими країнами, щоб забезпечити додаткові поставки протягом найближчих кількох місяців", – зазначило індійське урядове джерело Reuters.

Хоча індійські компанії імпортують добрива індивідуально для задоволення власних потреб, вони ведуть колективні переговори з закордонними постачальниками, оскільки цей сектор суворо регулюється, а уряд субсидує роздрібні продажі фермерам.

Попит на добрива зростає в червні та липні, коли фермери починають висаджувати такі культури, як рис, кукурудза, бавовна та олійні культури.

Державні нафтові гіганти Китаю, прагнучи запобігти дефіциту поставок через війну на Близькому Сході, після чотиримісячної паузи знову почали шукати партії російської нафти, скориставшись виключенням із санкцій США.