Індія хоче збільшити імпорт добрив з РФ і Білорусі – Reuters

Володимир Тунік-Фриз — 19 березня, 11:48
Індія збирається імпортувати більше добрив з Росії
Індія, яка є провідним імпортером добрив, веде переговори щодо збільшення закупівель у Росії, Білорусі та Марокко, оскільки напруженість на Близькому Сході та обмеження експорту з боку Китаю можуть призвести до скорочення поставок.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Індія, де сільське господарство є основною галуззю економіки, імпортує такі добрива, як сечовина, діамонійфосфат (DAP) і хлористий калій, а також скраплений природний газ, який є основною сировиною для виробництва сечовини.

На Близький Схід припадає приблизно половина імпорту DAP і сечовини в Індію, причому Саудівська Аравія є найбільшим постачальником DAP, а Оман – найбільшим постачальником сечовини.

"У нас запасів більше, ніж минулого року, але якщо війна (в Ірані, – ЕП) триватиме довше, ситуація може ускладнитися.

Тому ми підтримуємо контакти з Росією та іншими країнами, щоб забезпечити додаткові поставки протягом найближчих кількох місяців", – зазначило індійське урядове джерело Reuters.

Хоча індійські компанії імпортують добрива індивідуально для задоволення власних потреб, вони ведуть колективні переговори з закордонними постачальниками, оскільки цей сектор суворо регулюється, а уряд субсидує роздрібні продажі фермерам.

Попит на добрива зростає в червні та липні, коли фермери починають висаджувати такі культури, як рис, кукурудза, бавовна та олійні культури.

Нагадаємо:

Державні нафтові гіганти Китаю, прагнучи запобігти дефіциту поставок через війну на Близькому Сході, після чотиримісячної паузи знову почали шукати партії російської нафти, скориставшись виключенням із санкцій США.

