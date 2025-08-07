Индийский НПЗ "Роснефти" не может найти судна для перевозки горючего

Нефтеперерабатывающий завод Nayara Energy в Индии, который в прошлом месяце попал под санкции Европейского Союза, обратился к правительству с просьбой помочь в решении проблемы с транспортировкой топлива.

Об этом пишет Reuters.

После введения санкций Nayara столкнулась с массовыми отказами судоходных компаний от выполнения контрактов. В частности, некоторые судовладельцы требуют досрочного расторжения договоров, а технологические партнеры, включая Microsoft, временно приостановили предоставление важных сервисов.

Сейчас НПЗ уже вынужден сократить объемы переработки нефти, а поставки топлива на фирменные АЗС оказались под угрозой. Правительство Индии рассматривает возможность привлечения судов под индийским флагом для обеспечения внутренних перевозок, однако судовладельцы обеспокоены возможными рисками, в частности, отсутствием страхового покрытия.

К решению проблемы подключились министерства транспорта, энергетики и иностранных дел Индии. В ближайшее время ожидается совместное совещание для поиска решений.

Nayara Energy является одним из крупнейших частных НПЗ в Индии, доля в котором принадлежит российской компании "Роснефть".

