Індійський нафтовий гігант шукає альтернативу російській нафті — Bloomberg

Reliance, яка переробляє майже 600 000 барелів нафти на день, почав відходити від сировини з Росії на тлі нових санкцій Євросоюзу на дизель, вироблений з російської нафти.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на трейдерів і дані Kpler.

Reliance Industries Ltd., підконтрольна мільярдеру Мукешу Амбані, здійснила рідкісну закупівлю нафти Murban з Абу-Дабі — одразу після введення нового пакету санкцій ЄС проти дизеля з російської нафти. Хоча компанія зазвичай купує дешевші сорти з РФ і Близького Сходу, цього разу обрала преміальний варіант.

За даними Kpler, майже половину імпорту Reliance у 2025 році становить російська нафта. Водночас близько 20% продукції компанія експортує до Європи — переважно у вигляді дизпалива.

Останні санкції ЄС, що набудуть чинності 21 січня 2026 року, забороняють імпорт пального, виробленого з російської нафти — навіть якщо її переробили в країнах, що не підтримують санкції. Це ставить під загрозу модель Reliance, яка виграла на знижках РФ після 2022 року.

Представники Reliance не коментували ситуацію. Bloomberg зазначає, що компанія вже шукає альтернативи у країнах Близького Сходу. Але залишається питання: чи зможе вона замістити близько 600 тис барелів щоденного імпорту з РФ — і за якою ціною.

Нагадаємо:

Другий танкер змінив плани щодо завантаження пального на заводі Nayara Energy в Індії після введення санкцій ЄС.

Нафтовий танкер Talara, зафрахтований великою енергетичною компанією BP, вийшов з порту Вадінар індійського нафтопереробного заводу Nayara Energy, що потрапив під санкції, так і не завантаживши дизельне паливо.

Як повідомлялося, 18 липня, Рада ЄС прийняла 18-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів, які вдарять по енергетичному, банківському та військовому секторах Росії, а також торгівлі з ЄС.

У той же час, частина нового пакету санкцій проти Росії, яка спрямована на обмеження потоку пального, виготовленого з російської сирої нафти, набуде чинності лише у січні 2026 року, повідомив Bloomberg.