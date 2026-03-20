Російська нафта може знову стати головною в імпорті Індії

Деякі аналітики очікують, що у березні Росія поверне собі перше місце в частці імпорту нафти Індією після того, як Сполучені Штати послабили санкції щодо російських поставок на тлі конфлікту на Близькому Сході.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Індійські нафтопереробники почали скорочувати закупівлі російської нафти з грудня, і в лютому імпорт упав на 32% у річному вимірі — приблизно до 1 мільйона барелів на добу, що майже вдвічі менше за піковий рівень минулого червня.

Тривале скорочення імпорту російської нафти допомогло Нью-Делі укласти тимчасову торговельну угоду з Вашингтоном, водночас посиливши залежність від близькосхідної нафти.

У лютому імпорт нафти з Іраку до Індії зріс до максимуму за два роки — 1,18 мільйона барелів на добу, тоді як закупівлі із Саудівської Аравії піднялися приблизно до 998 тисяч барелів на добу — найвищого рівня з грудня 2021 року, свідчать отримані з джерел дані.

Частка Близького Сходу в загальному імпорті нафти Індії зросла майже до 59%, що стало найвищим показником із серпня 2022 року.

Однак третій у світі імпортер і споживач нафти знову активно скуповує російську нафту після того, як 28 лютого почалася війна США та Ізраїлю проти Ірану, що зупинила поставки через Ормузьку протоку.

Як показують дані, у лютому імпорт російської нафти до Індії був на 32% нижчим, ніж рік тому, і на 1,7% меншим, ніж у січні.

Але відтоді він відновився приблизно до 1,8 мільйона барелів на добу і в березні може сягнути 2–2,2 мільйона барелів на добу, сказав провідний аналітик із досліджень компанії Kpler Суміт Рітолія.

"Російські барелі залишаються центральними для стратегії імпорту нафти Індії", — сказав він.

Урядовці заявили, що залежність Індії від близькосхідної нафти значно знизилася на тлі перебоїв із постачанням, і тепер близько 70% її поставок надходять з інших джерел.

Згідно з лютневими даними, Індія також різко збільшила імпорт бразильської нафти, і Бразилія стала четвертим найбільшим постачальником до Індії після Об'єднаних Арабських Еміратів.

