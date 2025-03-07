Безліч документації, дорогі установки та витратні матеріали: як відкрити стоматологічний бізнес

Що потрібно для відкриття стоматологічного бізнесу і на які витрати власники закладають найбільше коштів?

У суспільстві існує стереотип, що одна з найприбутковіших професій – стоматолог. Це й не дивно, зважаючи на вартість послуг стоматологічних клінік. Однак лікарі цю думку не поділяють, адже левова частина вартості їхніх послуг – витрати на матеріали, інструменти, обладнання та приміщення.

Ба більше, освіта за спеціальністю "стоматологія" – недешеве задоволення. У Національному медичному університеті ім. Богомольця рік такого навчання коштує 58 тис. грн – чи не найбільше серед інших медичних спеціальностей.

Після завершення навчання молодий фахівець зіткнеться з низкою бюрократичних перепон, подолати які допоможе лише суттєвий стартовий капітал. Мова про те, що для відкриття клініки потрібно виконати багато вимог.

Отримання ліцензії та підготовка

Для започаткування стоматологічного бізнесу потрібно отримати ліцензію Міністерства охорони здоровʼя. Заявку на її отримання розглядають протягом місяця. Ліцензію видають безстроково, але якщо клініка порушує вимоги, то міністерство може анулювати або зупинити її дію до усунення порушень.

Ліцензію можна отримати лише за наявності необхідного обладнання, відповідного приміщення та кваліфікованого персоналу.

Для початку потрібно обрати приміщення, яке відповідатиме встановленим Державним будівельним нормам для закладів охорони здоров’я, санітарним нормам, вимогам МОЗ та Держпродспоживслужби.

Стоматологічну клініку можна відкрити в будівлях різного призначення (житлових, комерційних, медичних) на будь-якому поверсі. Щоправда, для клінік, розташованих у житлових будинках, повинен бути окремий вхід з вулиці. Він має бути зручним для осіб з обмеженими фізичними можливостями, а двері повинні відчинятися в бік вулиці (вимога правил пожежної безпеки).

Крім кабінету лікаря, у закладі мають бути зона очікування, кімната для персоналу, окремі туалети для персоналу та пацієнтів, стерилізаційна кімната. Площа кабінету має перевищувати 14 кв. м, висота стелі – не менше 2,6 м.

Обладнання, меблі, підлога та стіни повинні бути стійкими до дезінфекції. Мусить бути сертифікат на фарбу, якою покриті стіни. Він має засвідчити, що фарба може використовуватися в медичних закладах, розповів ЕП співзасновник та головний лікар столичної стоматологічної клініки "Медіора" Дмитро Левандовський.

Стіни і підлогу потрібно фарбувати в нейтральні пастельні тони з коефіцієнтом віддзеркалення понад 40%. Це необхідно для правильного визначення відтінків слизової оболонки рота, шкірних покривів, зубів, пломбувальних матеріалів.

У робочих приміщеннях (крім рентген-кабінету) мають бути вікна, а штучне освітлення – понад 500 люксів (одиниця вимірювання освітленості) у робочій зоні. Для порівняння: рівень освітлення звичайної кімнати – 100-300 люксів.

МОЗ також затвердило обов’язковий мінімальний набір обладнання стоматологічної клініки. До нього входять стоматологічна установка, спеціальний столик лікаря з турбінами та мікромоторними наконечниками для свердління, полірування та обробки зубів, слиновідсмоктувач, система подачі води та повітря.

Крім того, у кабінеті повинні бути крісла для лікаря та асистента, стоматологічні меблі для зберігання інструментів, лотки, набір інструментів.

Наступна вимога для отримання ліцензії – персонал та його документи. Лікар-стоматолог повинен мати дипломом про вищу освіту (інтернатура), більш вузькі спеціалісти (ортопед, хірург, ортодонт) – підтвердження спеціалізації. Також лікарі мусять проходити курси підвищення або підтвердження кваліфікації кожні пʼять років. На час воєнного стану МОЗ призупинило атестацію медиків.

Система працює так: лікар протягом пʼяти років має зібрати 250 балів за проходження різних курсів на власний вибір. За кожен курс він отримує сертифікат і певну кількість балів. Далі з цими сертифікатами і балами він іде навчатися в інститут післядипломної освіти, складає іспити та проходить перекваліфікацію. Без наявності категорії лікаря не допускають до роботи.

Асистенти стоматологів повинні мати диплом про середню медичну освіту за спеціальністю "Сестринська справа" або "Стоматологія". Якщо в клініці є рентген-кабінет, має працювати фахівець із сертифікатом рентген-лаборанта.

Для отримання ліцензії потрібно зібрати копії дипломів, сертифікатів, трудових та медичних книжок персоналу і надіслати їх у Міністерство охорони здоровʼя.

Закупівля обладнання

Найдорожче обладнання в кабінеті – це стоматологічна уставка. Її вартість залежить від виробника і може варіюватися від кількох тисяч до кількох десятків тисяч доларів. Китайська коштує 6 тис. дол., каже власник клініки.

Є на ринку й українські установки. Виробник може збирати їх з китайських, німецьких чи італійських запчастин. Наприклад, український виробник Satva має стоматологічні установки вартістю 208-236 тис. грн (4,9-5,6 тис. дол.).

"Основні критерії при виборі установки – надійність, зручність, стійкість до пошкоджень, дизайн. Однак перевірити її відповідність цим критеріям можна лише на практиці або за допомогою "сарафанного радіо", – каже Левандовський.

Ще один вагомий критерій при формуванні матеріально-технічної бази – можливість обслуговування, наявність запчастин або швидкість їх доставки. Одне крісло з урахуванням ремонту може прослужити 10-15 років.

Меблі в кабінет часто купують у спеціалізованих магазинах. Якщо робити їх на замовлення, то виробник повинен дати сертифікат відповідності, що його вироби можна використовувати в медичних закладах і що поверхня витримує дезрозчини. Стоматологічний столик може коштувати понад 10 тис. грн.

Необов’язкове обладнання в клініці – дентальний рентген. Панорамні 2D-рентгени коштують 100-170 тис. грн (2,3-4 тис. дол.). Апарат для комп’ютерної томографії, який робить знімки в 3D, значно дорожчий. Уживаний томограф на профільних сайтах продають за 1,9 млн грн (47,4 тис. дол.).

"Це не обов’язково, але краще, коли рентген чи томограф у клініці є. Пацієнт не витрачає додатковий час на обстеження", – зазначив головний лікар "Медіори".

Вартість послуги для пацієнта невелика: 100-200 грн за рентген. Комп’ютерна томографія може коштувати в кілька разів дорожче. Якщо клініка хоче відкрити рентген-кабінет, вона повинна отримати спеціальний санітарний паспорт від Держпродспоживслужби, який оновлюється кожні пʼять років.

Основні витрати клініки

У клініки є обов’язкові щомісячні витрати. Найбільше коштів іде на оплату праці. На другому місці – податки (податок на прибуток або єдиний податок, ПДВ, військовий збір). Далі – оренда приміщення, закупівля матеріалів та комунальні послуги. "Медіора" тільки за електроенергію сплачує понад 40 тис. грн на місяць.

На закупівлю матеріалів на місяць можуть витрачати 50-60 тис. грн, а іноді – і 100 тис. грн. Деяких матеріалів може вистачити на довший термін, а деякі потрібно замовляти по кілька разів на місяць, наприклад, рукавички.

Порахувати собівартість однієї послуги, наприклад, пломби, важко, каже співзасновник клініки, адже потрібно врахувати багато критеріїв: матеріал (його можуть використати більше або менше), інструменти, які потрібно потім простерилізувати, освітлення, електроенергію, зарплати лікаря та асистента, одноразові засоби захисту (рукавички, маски, стоматологічний нагрудник).

Чому вартість однакових послуг відрізняється в різних клініках? На це найбільше впливають розміри винагороди працівників та орендна плата, а матеріали всі купують в одних постачальників. Доходи клініки хвилеподібні, однакового щомісячного доходу немає. На це впливають і наявність свят протягом місяця.

"До 1 вересня люди відправляли дітей у школу, тому всі гроші пішли на це. Тоді настає спад, люди економлять. Приходять лише з гострим болем. Те саме на новорічні свята, а влітку люди йдуть у відпустки", – розповіли в "Медіорі".

Відповідно, найбільш прибутковий період може бути перед святами, коли люди хочуть вирішити свої справи і йти на відпочинок із спокійною душею.