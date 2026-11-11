Правоохоронці викрили масштабне підпільне виробництво продуктів харчування

На Київщині та Черкащині правоохоронці припинили роботу великих підпільних виробництв фальсифікованих харчових продуктів: ділки масово підробляли локшину, приправи та каву, продаючи їх під виглядом продукції відомих світових і українських брендів.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Масштабне виробництво викрили детективи територіального управління БЕБ у Київській області.

"Ця тіньова схема не лише приносила організаторам надприбутки, а й несла пряму загрозу здоров'ю тисяч споживачів. Для створення підробок ділки використовували дешеву сировину сумнівного походження: крохмаль, ароматизатори та сушені овочі", – говориться у повідомленні.

Тільки на складах детективи виявили понад 1,1 тонни нефасованої кави та мішки з приправами, повідомляє БЕБ.

"Масштаби готового фальсифікату вражають. З тіньового обігу вилучили: понад 165 тисяч упаковок кави під виглядом відомого світового бренду, 23 тисячі пакетиків желатину та сотні пачок локшини, що імітували українські марки", – говориться у повідомленні.

Крім того, чотири тисячі порожніх фірмових коробок і пакетів шахраї вже заготували для нових партій сурогату.

Крім фальсифікату, детективи вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та фінансові документи.

Досудове розслідування за фактом незаконного використання торгових знаків триває. Детективи встановлюють повне коло осіб, причетних до незаконного бізнесу.

Оперативний супровід Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Процесуальне керівництво – Київська обласна прокуратура.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки у Львівській області припинило діяльність підпільного виробництва кондитерської продукції з використанням відомого міжнародного бренда.

На Закарпатті викрили масштабне підпільне виробництво алкоголю: під виглядом продукції відомих українських брендів його постачали до продуктових магазинів області.