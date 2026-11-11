Спрощення адміністрування ПДВ: Рада ухвалила у цілому законопроєкт

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт, спрямований на зменшення адміністративного навантаження на бізнес та спрощення взаємодії платників податків із Державною податковою службою.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України, а також Міністерство фінансів.

Для платників податку на додану вартість законопроєкт передбачає змогу отримувати попередньо заповнені декларації з ПДВ та податкові накладні на основі даних ДПС.

Також йдеться про гнучкіші правила звітування: ФОПи – платники ПДВ зможуть самостійно обирати звітний період: місяць або квартал.

Законопроєкт зменшує кількість перевірок – поріг для призначення документальних перевірок щодо бюджетного відшкодування та від'ємного значення ПДВ збільшиться зі 100 тис. грн до 1 млн грн.

Також він передбачає простіше оформлення податкових накладних – розширюються можливості складання зведених податкових накладних, зазначає Мінфін.

Також спрощується перенесення від'ємного значення ПДВ у разі реорганізації підприємства шляхом перетворення.

Закон набуде чинності після підписання Президентом України та опублікування. Окремі положення почнуть діяти з 1 січня та 1 липня 2027 року.

Нагадаємо:

Раніше Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про спрощення адміністрування ПДВ, який дозволяє ФОПам самостійно обирати звітний період.