Множество документации, дорогие установки и расходные материалы: как открыть стоматологический бизнес

Что нужно для открытия стоматологического бизнеса и на какие расходы владельцы закладывают больше всего средств?

В обществе существует стереотип, что одна из самых прибыльных профессий - стоматолог. Это и неудивительно, учитывая стоимость услуг стоматологических клиник. Однако врачи это мнение не разделяют, ведь львиная часть стоимости их услуг - расходы на материалы, инструменты, оборудование и помещения.

Более того, образование по специальности "стоматология" - недешевое удовольствие. В Национальном медицинском университете им. Богомольца год такого обучения стоит 58 тыс. грн - едва ли не больше всего среди других медицинских специальностей .

После завершения обучения молодой специалист столкнется с рядом бюрократических преград, преодолеть которые поможет лишь существенный стартовый капитал. Речь о том, что для открытия клиники нужно выполнить много требований.

Получение лицензии и подготовка

Для открытия стоматологического бизнеса нужно получить лицензию Министерства здравоохранения. Заявку на ее получение рассматривают в течение месяца. Лицензию выдают бессрочно, но если клиника нарушает требования, то министерство может аннулировать или приостановить ее действие до устранения нарушений.

Лицензию можно получить только при наличии необходимого оборудования, соответствующего помещения и квалифицированного персонала.

Для начала нужно выбрать помещение, которое будет соответствовать установленным Государственным строительным нормам для учреждений здравоохранения, санитарным нормам, требованиям Минздрава и Госпродпотребслужбы.

Стоматологическую клинику можно открыть в зданиях различного назначения (жилых, коммерческих, медицинских) на любом этаже. Правда, для клиник, расположенных в жилых домах, должен быть отдельный вход с улицы. Он должен быть удобным для лиц с ограниченными физическими возможностями, а двери должны открываться в сторону улицы (требование правил пожарной безопасности).

Кроме кабинета врача, в заведении должны быть зона ожидания, комната для персонала, отдельные туалеты для персонала и пациентов, стерилизационная комната. Площадь кабинета должна превышать 14 кв. м, высота потолка - не менее 2,6 м.

Оборудование, мебель, пол и стены должны быть устойчивыми к дезинфекции. Должен быть сертификат на краску, которой покрыты стены. Он должен засвидетельствовать, что краска может использоваться в медицинских учреждениях, рассказал ЭП соучредитель и главный врач столичной стоматологической клиники "Медиора" Дмитрий Левандовский.

Стены и пол нужно красить в нейтральные пастельные тона с коэффициентом отражения более 40%. Это необходимо для правильного определения оттенков слизистой оболочки рта, кожных покровов, зубов, пломбировочных материалов.

В рабочих помещениях (кроме рентген-кабинета) должны быть окна, а искусственное освещение - более 500 люксов (единица измерения освещенности) в рабочей зоне. Для сравнения: уровень освещения обычной комнаты - 100-300 люксов.

Минздрав также утвердил обязательный минимальный набор оборудования стоматологической клиники. В него входят стоматологическая установка, специальный столик врача с турбинами и микромоторными наконечниками для сверления, полировки и обработки зубов, слюноотсос, система подачи воды и воздуха.

Кроме того, в кабинете должны быть кресла для врача и ассистента, стоматологическая мебель для хранения инструментов, лотки, набор инструментов.

Следующее требование для получения лицензии - персонал и его документы. Врач-стоматолог должен иметь диплом о высшем образовании (интернатура), более узкие специалисты (ортопед, хирург, ортодонт) - подтверждение специализации. Также врачи должны проходить курсы повышения или подтверждения квалификации каждые пять лет. На время военного положения Минздрав приостановил аттестацию медиков.

Система работает так: врач в течение пяти лет должен собрать 250 баллов за прохождение различных курсов на свой выбор. За каждый курс он получает сертификат и определенное количество баллов. Далее с этими сертификатами и баллами он идет учиться в институт последипломного образования, сдает экзамены и проходит переквалификацию. Без наличия категории врача не допускают к работе.

Ассистенты стоматологов должны иметь диплом о среднем медицинском образовании по специальности "Сестринское дело" или "Стоматология". Если в клинике есть рентген-кабинет, должен работать специалист с сертификатом рентген-лаборанта.

Для получения лицензии нужно собрать копии дипломов, сертификатов, трудовых и медицинских книжек персонала и отправить их в Министерство здравоохранения.

Закупка оборудования

Самое дорогое оборудование в кабинете - это стоматологическая уставка. Ее стоимость зависит от производителя и может варьироваться от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч долларов. Китайская стоит 6 тыс. долл., говорит владелец клиники.

Есть на рынке и украинские установки. Производитель может собирать их из китайских, немецких или итальянских запчастей. Например, украинский производитель Satva имеет стоматологические установки стоимостью 208-236 тыс. грн (4,9-5,6 тыс. долл.).

"Основные критерии при выборе установки - надежность, удобство, устойчивость к повреждениям, дизайн. Однако проверить ее соответствие этим критериям можно лишь на практике или с помощью "сарафанного радио", - говорит Левандовский.

Еще один весомый критерий при формировании материально-технической базы - возможность обслуживания, наличие запчастей или скорость их доставки. Одно кресло с учетом ремонта может прослужить 10-15 лет.

Мебель в кабинет часто покупают в специализированных магазинах. Если делать ее на заказ, то производитель должен дать сертификат соответствия, что его изделия можно использовать в медицинских учреждениях и что поверхность выдерживает дезрастворы. Стоматологический столик может стоить более 10 тыс. грн.

Необязательное оборудование в клинике - дентальный рентген. Панорамные 2D-рентгены стоят 100-170 тыс. грн (2,3-4 тыс. долл.). Аппарат для компьютерной томографии, который делает снимки в 3D, значительно дороже. Подержанный томограф на профильных сайтах продают за 1,9 млн грн (47,4 тыс. долл.).

"Это не обязательно, но лучше, когда рентген или томограф в клинике есть. Пациент не тратит дополнительное время на обследование", - отметил главный врач "Медиоры".

Стоимость услуги для пациента небольшая: 100-200 грн за рентген. Компьютерная томография может стоить в несколько раз дороже. Если клиника хочет открыть рентген-кабинет, она должна получить специальный санитарный паспорт от Госпродпотребслужбы, который обновляется каждые пять лет.

Основные расходы клиники

У клиники есть обязательные ежемесячные расходы. Больше всего средств уходит на оплату труда. На втором месте - налоги (налог на прибыль или единый налог, НДС, военный сбор). Далее - аренда помещения, закупка материалов и коммунальные услуги. "Медиора" только за электроэнергию платит более 40 тыс. грн в месяц.

На закупку материалов в месяц могут тратить 50-60 тыс. грн, а иногда - и 100 тыс. грн. Некоторых материалов может хватить на более долгий срок, а некоторые нужно заказывать по несколько раз в месяц, например, перчатки.

Посчитать себестоимость одной услуги, например, пломбы, трудно, говорит соучредитель клиники, ведь нужно учесть много критериев: материал (его могут использовать больше или меньше), инструменты, которые нужно потом простерилизовать, освещение, электроэнергию, зарплаты врача и ассистента, одноразовые средства защиты (перчатки, маски, стоматологический нагрудник).

Почему стоимость одинаковых услуг отличается в разных клиниках? На это больше всего влияют размеры вознаграждения работников и арендная плата, а материалы все покупают у одних поставщиков. Доходы клиники волнообразные, одинакового ежемесячного дохода нет. На это влияют и наличие праздников в течение месяца.

"До 1 сентября люди отправляли детей в школу, поэтому все деньги ушли на это. Тогда наступает спад, люди экономят. Приходят только с острой болью. То же самое на новогодние праздники, а летом люди уходят в отпуска", - рассказали в "Медиоре".

Соответственно, наиболее прибыльный период может быть перед праздниками, когда люди хотят решить свои дела и идти на отдых со спокойной душой.