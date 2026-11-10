Мережа Salateira припинила роботу: власники звинувачують експрацівника у створенні копії
Українська мережа fast-healthy ресторанів Salateira припинила свою діяльність.
Про це повідомила ексспіввласниця Salateira Ірина Добрутська у соцмережах.
"Мережа Salateira припинила свою діяльність. А це наш бренд шеф, який працював у нас багато років вирішив з власниками Рівер молу, не віддавати нам наше обладнання і відкрити копію. Якось так", – написала у Threads Добрутська.
Вище до цього посту користувачка Threads сфотографувала точку, на які була Salateira у RiverMall. Ресторан продовжує працювати, але з іншою назвою – Salaterra.
Бренд-шефом Salateira, згідно з Linkedin, був Ігор Горенко, він є співвласником ресторану з оновленою назвою у RiverMall через ТОВ "Укрфрешфуд".
У бізнесі він є міноритарним партнером, його партнеркою є Ганна Зикова (частка 78%), колишня директорка виробника стейків та авторських продуктів "Мʼясторія".
На ТОВ "Укрфрешфуд" зареєстрована торгова марка Salaterra.
У жовтні 2026 року Ірина Добрунова вийшла з бізнесу колишньої мережі fast-healthy ресторанів, єдиним власником ТОВ "Салетайра" залишився Павло Слободянюк.
У квітні 2026 року до видів діяльності компанії додали КВЕДи "Рекламні агентства" та "Вантажний автомобільний транспорт".
Нагадаємо:
У 2023 році Salateira була у топ-10 компаній країни з сектору ресторанного бізнесу за доходами (майже 289 млн грн).