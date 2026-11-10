Мережа Salateira припинила роботу: власники звинувачують експрацівника у створенні копії

Українська мережа fast-healthy ресторанів Salateira припинила свою діяльність.

Про це повідомила ексспіввласниця Salateira Ірина Добрутська у соцмережах.

"Мережа Salateira припинила свою діяльність. А це наш бренд шеф, який працював у нас багато років вирішив з власниками Рівер молу, не віддавати нам наше обладнання і відкрити копію. Якось так", – написала у Threads Добрутська.

Вище до цього посту користувачка Threads сфотографувала точку, на які була Salateira у RiverMall. Ресторан продовжує працювати, але з іншою назвою – Salaterra.

Новий ресторан Salaterra у RiverMall

Так виглядав ресторан мережі Salateira у RiverMall до закриття мережі Google Maps

Бренд-шефом Salateira, згідно з Linkedin, був Ігор Горенко, він є співвласником ресторану з оновленою назвою у RiverMall через ТОВ "Укрфрешфуд".

У бізнесі він є міноритарним партнером, його партнеркою є Ганна Зикова (частка 78%), колишня директорка виробника стейків та авторських продуктів "Мʼясторія".

На ТОВ "Укрфрешфуд" зареєстрована торгова марка Salaterra.

У жовтні 2026 року Ірина Добрунова вийшла з бізнесу колишньої мережі fast-healthy ресторанів, єдиним власником ТОВ "Салетайра" залишився Павло Слободянюк.

У квітні 2026 року до видів діяльності компанії додали КВЕДи "Рекламні агентства" та "Вантажний автомобільний транспорт".

Нагадаємо:

У 2023 році Salateira була у топ-10 компаній країни з сектору ресторанного бізнесу за доходами (майже 289 млн грн).