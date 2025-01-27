Зарплати, депозити, оренда: хто і з яких доходів має сплачувати військовий збір

Розмір військового збору збільшили з 1,5% від доходу до 5%. Хто зобов'язаний його платити?

У кінці 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків. Зміни торкнулися передусім збільшення ставки військового збору. Військовий збір сплачується з доходів, які отримують громадяни. Його тимчасово запровадили у 2014 році з метою фінансування Збройних Сил.

Однак, як відомо, немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Цей податок проіснував до 2022 року, а наразі на нього поклали функцію збільшення доходів бюджету для фінансування інтенсивних воєнних дій. З яких доходів треба сплачувати військовий збір і хто відчує на собі підвищення податку?

З яких доходів треба платити військовий збір

Упродовж десяти років ставка військового збору не змінювалася і становила 1,5% від отриманого доходу. З 1 січня 2025 року її розмір збільшили до 5%. Виняток зробили для військовослужбовців та співробітників силових структур. Підвищену ставку запровадили тимчасово. Вона діятиме до скасування воєнного стану в Україні, а з 1 січня наступного року повернеться стара ставка – 1,5%.

З яких доходів потрібно сплачувати військовий збір, визначено в статті 163 Податкового кодексу. Це доходи, які офіційно працевлаштована особа отримує від роботодавця, а також дивіденди та доходи, отримані за кордоном.

Доходи, з яких треба платити військовий збір:

зарплата (основна й додаткова, заохочення та компенсації);

лікарняні виплати;

доходи за цивільно-правовими угодами;

доходи від продажу рухомого і нерухомого майна (якщо така угода укладається двічі і більше разів за рік);

авторські винагороди;

доходи від надання права користування нематеріальними активами (роялті);

вихідна допомога при звільненні;

доходи від надання майна в оренду чи лізинг;

дивіденди і процентні доходи за депозитами для фізосіб;

подарунки у грошовій, натуральній або нематеріальній формах, додаткові виплати, оплата навчання або корпоративного одягу;

спадкові виплати, крім спадщини від родичів першого та другого ступенів споріднення.

Далі – детальніше про те, хто і скільки має сплачувати військового збору.

Із заробітної плати

Військовий збір стягується з доходів фізичних осіб, юридичних осіб та підприємців. Так, з 2025 року із зарплат працівників утримуватимуть загалом не 19,5%, а 23% (18% – податок на доходи фізичних осіб або ПДФО, 5% – військовий збір). Також 5% збору платитимуть резиденти "Дії.Сіті".

Платитимуть податок на армію із своїх доходів і фізособи-підприємці: ФОП першої, другої та четвертої груп – 10% від мінімальної зарплати (наразі 800 грн), ФОП третьої групи – 1% від отриманого доходу.

Для різних категорій платників існують різні строки сплати збору. ФОП першої, другої та четвертої груп сплачують збір авансом кожного місяця до 20 числа. Військовий збір також можна заплатити наперед за весь рік.

ФОП третьої групи повинні сплатити збір протягом десяти календарних днів після подання податкової декларації за квартал. Декларацію за перший квартал 2025 року слід подати до 12 травня, тому заплатити податок потрібно до 22 травня.

З доходів від нерухомого та рухомого майна

Під час укладення договору купівлі-продажу нерухомості необхідно сплатити такі обов’язкові платежі: державне мито, ПДФО, військовий та пенсійний збори.

Дохід від продажу першої квартири у році не оподатковується ПДФО і військовим збором, від продажу другої – платяться 5% ПДФО і 5% військового збору, третьої та наступних – 18% ПДФО та 5% військового збору. Також податки доведеться заплатити з проданої квартири, якщо вона була у власності менше трьох років.

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Аналогічна ситуація – з продажем рухомого майна: автомобілів, мопедів і мотоциклів. Власник, який вирішив продати транспортний засіб протягом одного року, має сплатити такі податки: продаж першого авто – 0%, продаж другого авто – 5% ПДФО від вартості авто та військовий збір 5%, продаж третього авто і наступних автомобілів – 18% ПДФО від вартості авто та військовий збір 5%.

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Під час продажу автобуса, вантажівки, причепа, трактора та спеціальної техніки стягуються податок у розмірі 5% і 5% військового збору навіть за першу операцію в році. З третього і наступних продажів потрібно заплатити сумарно 23% податків від оціночної вартості транспортних засобів.

Платити податки потрібно і з доходів, отриманих за здавання майна в оренду. Якщо людина здає квартиру в оренду, вона повинна подати декларацію за підсумками року і сплатити ПДФО та військовий збір. Подати таку декларацію потрібно до 1 травня наступного року, а сплатити податки – до 1 серпня.

Чи не призведе збільшення ставки військового збору до підвищення орендної плати? "Значна частина квартир здається без договорів з оплатою на картку або готівкою. З цих доходів украй рідко сплачуються податки. Якщо для власників військовий збір буде великим фінансовим тиском, вони повернуться в тінь або не виходитимуть з неї", – каже бізнес-директор компанії ЛУН Денис Суділковський.

На його думку, будуть і ті, хто використають зростання податків як аргумент для підвищення орендної плати. "Швидше за все, це станеться, якщо гривня послабиться. Значна частина орендодавців, особливо в західних регіонах країни, прив'язує орендну плату не до гривні, а до долара. Тому краще стежити за попитом, пропозицією, курсом валют та інфляцією", – зазначив співрозмовник.

З фінансових інструментів

Платити військовий збір потрібно і з дивідендів. З нарахованих відсотків за депозитом за вкладника сплачуються 18% ПДФО та 5% військового збору.

Якщо ставка за депозитом становить 11,5% річних, то після сплати всіх податків власник отримає 9,26%.

Те саме стосується отриманого банківського кешбеку, а виплати за програмою "Національний кешбек" звільнили від оподаткування ПДФО та військовим збором.

Не оподатковуються доходи від ОВДП і зовнішніх облігацій України (євробондів). Тож тих, хто інвестував у державу, підвищення податку не торкнеться.

З яких доходів не треба платити військовий збір

До доходів, з яких не треба платити військовий збір, належать декретні виплати, житлові субсидії, аліменти, гроші на відрядження. Збір також не стягується з подарунків, якщо їх вартість не перевищує 25% мінімальної зарплати (наразі 2 тис. грн), або якщо дарувальником є родич першого (батьки, чоловік, дружина, діти) і другого (брати, сестри, бабусі, дідусі, онуки) ступенів споріднення.

Під час дії воєнного стану не сплачують військовий збір представники ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держохорони, МВС, Держспецзв’язку, Управління державної охорони.

Збір не стягується тільки з доходів, які належать до грошового забезпечення (посадовий оклад, надбавка за вислугу років). Якщо ж військовий буде здавати квартиру в оренду, то з цього доходу він має заплатити збір 1,5%.

Крім того, не платити військовий збір можуть ФОП, які мобілізувалися (протягом усього періоду служби), а також ФОП першої та другої груп, чия податкова адреса розташована в районах боїв чи на тимчасово окупованих територіях.