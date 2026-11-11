Кличко: Київ не забезпечить безкоштовний проїзд без компенсації від уряду

Київ не зможе забезпечити безкоштовний проїзд без компенсації від уряду – утримання транспорту обходиться місту у близько 20 мільярдів гривень.

Про це міський голова Києва Віталій Кличко сказав, відповідаючи на запитання журналістів.

Столичний очільник зазначив, що утримання транспорту коштує близько 20 млрд грн, і місто не може самостійно покрити ці витрати, "особливо в умовах підготовки до зими".

Він зазначив, що йдеться у тому числі про витрати на пальне для транспорту.

"Ми готові це зробити, але обов'язково має бути компенсація", — сказав Кличко.

Раніше Кличко заявив, що уряд за 11 років заборгував Києву понад 8 мільярдів гривень субвенції за безплатне перевезення пільговиків.

Між тим, запровадження безкоштовного проїзду в комунальних автобусах, тролейбусах і трамваях Києва потребуватиме близько 2,2 млрд грн бюджетної компенсації на рік.

Нагадаємо:

8 листопада Володимир Зеленський заявив, що доручив уряду на чолі із Сергієм Корецьким розробити план запровадження безплатного проїзду у наземному громадському транспорті Києва.

"Автобуси, щоб додати, у Києва є. Водіїв немає! Може, їх, як і електриків, наловить поліція?", – відреагував на це міський голова Києва Віталій Кличко прокоментував заяву Зеленського про обговорення з урядом запровадження безкоштовного проїзду у наземному громадському транспорті.