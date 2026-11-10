Ворог знищив "Епіцентр" у Кропивницькому
скріншот з відео: Telegram-канал "Мій Кропивницький"
Росіяни 10 листопада завдали удару по торгівельному центрі "Епіцентр" у Кропивницькому.
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"Ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі обласного центра. Влучання прийшлося по одній із торговельних мереж", - написав очільник області.
Місцевий Telegram-канал "Мій Кропивницький" опублікував відео з місця подій. На них видно масштабну пожежу у ТЦ "Епіцентр".
Від атаки постраждали двоє людей, їх госпіталізували.
Нагадаємо:
Унаслідок російської атаки в ніч проти 22 жовтня зазнав руйнувань гіпермаркет "Епіцентр" на Почайній в Оболонському районі Києва. Також зазнали пошкоджень фасад і вхідна група магазину "Ашан Почайна".
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