Ворог знищив "Епіцентр" у Кропивницькому

скріншот з відео: Telegram-канал "Мій Кропивницький"

Росіяни 10 листопада завдали удару по торгівельному центрі "Епіцентр" у Кропивницькому.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі обласного центра. Влучання прийшлося по одній із торговельних мереж", - написав очільник області.

Місцевий Telegram-канал "Мій Кропивницький" опублікував відео з місця подій. На них видно масштабну пожежу у ТЦ "Епіцентр".

Від атаки постраждали двоє людей, їх госпіталізували.

Нагадаємо:

Унаслідок російської атаки в ніч проти 22 жовтня зазнав руйнувань гіпермаркет "Епіцентр" на Почайній в Оболонському районі Києва. Також зазнали пошкоджень фасад і вхідна група магазину "Ашан Почайна".