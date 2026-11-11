Наслідки "паливної кризи": у РФ на третину подорожчали перевезення

АЗС знову підвищили ціни на дизель та автогаз

Одним із наслідків паливної кризи в Росії стало подорожчання вантажоперевезень: ціни злетіли на 30%.

Про це пише The Moscow Times.

Ставки на перевезення звичайними тентованими фурами зросли на 28,3% порівняно з жовтнем 2025 року, а спеціалізованими рефрижераторами — на 27,6%.

Ситуацію ускладнюють наслідки перебоїв з паливом, такі як простої та коригування маршрутів, а також перехід на обов'язковий електронний документообіг, кажуть перевізники.

Зростання ставок у їхній сфері позначиться на продовольчих цінах, додають вони. Перш за все, йдеться про доставки рефрижераторними фурами, які перевозять м'ясну та молочну продукцію, а також інші швидкопсувні товари.

"Все залежить від того, яку частку у вартості конкретного товару займає доставка і яку частину додаткових витрат готові взяти на себе виробники та торгові мережі. Але якщо високі транспортні тарифи збережуться, вони будуть створювати додатковий тиск на кінцеві ціни", — пояснив керівник однієї з компаній-перевізників.

Нагадаємо:

Вночі 9 листопада безпілотники атакували "Кіришінафтооргсинтез" у місті Кіриші Ленінградській області РФ – другий за потужністю НПЗ у Росії, який перебуває під міжнародними санкціями.

У вересні три з шести найбільших російських виробників дизельного палива зупинилися або суттєво скоротили виробництво внаслідок атак дронів.

Росія продовжить заборону на експорт дизельного палива до кінця року, водночас дозволивши деяким компаніям відвантажувати паливо за квотною системою, щоб виконати свої нові експортні зобов'язання перед США.