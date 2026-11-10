Частка українських компаній, що використовують ШІ у роботі зросла на 10%

Частка підприємств в Україні, які використовують ШІ, зросла з 13,1% у другому кварталі 2025 року до 23,4% у третьому кварталі 2026 року; частка тих, хто розглядає таку можливість, – з 19,9% до 29,8%.

Про це йдеться у звіті НБУ.

Також за рік частка компаній, що вже мають або очікують на високий рівень автоматизації завдяки ШІ, зросла з 2,0% до 46,8%. Частка великих підприємств, що його використовують, зросла з 15,3% до 33,2%; серед малих і середніх підприємств цей показник збільшився помірніше – з 10,5% до 17,7% та з 13,5% до 20,6% відповідно.

Найвищий рівень використання ШІ та найбільший приріст – у 1,9 раза – мають компанії, що здійснюють як експортні, так і імпортні операції.

Швидкість упровадження ШІ суттєво відрізняється за секторами: лідирують підприємства будівництва, інших видів економічної діяльності та переробної промисловості.

Натомість у сільському господарстві, добувній промисловості, енерго- та водопостачанні частка підприємств, які не планують використовувати ШІ, залишається відносно високою.

"Поточна хвиля впровадження ШІ значною мірою базується на доступних технологіях: найпоширенішим напрямом є генеративний ШІ, водночас складніші ШІ-рішення використовуються значно рідше.

ШІ використовується насамперед як інструмент підвищення операційної ефективності: основними сферами застосування є адміністративні та фінансові функції, а ключовою мотивацією підприємств – підвищення ефективності та скорочення витрат", – повідомляють у НБУ.

Водночас 34% респондентів висловили побоювання щодо безпеки даних та конфіденційності ШІ.

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