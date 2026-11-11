Ворог атакував підприємство у Полтаві

Зранку 11 листопада російські загарбники завдали удару по Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа на території підприємства.

Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

"Ворог завдав удару по Полтаві. Зафіксовано влучання по території приватного підприємства. Виникла пожежа", – зазначив Дяківнич.

За повідомленням, усі відповідні служби працюють на місці. Постраждали троє чоловіків. Один із них у стані середньої тяжкості, двоє – у тяжкому стані. Усіх доправили до медичних закладів та надають усю необхідну допомогу.

Деталей щодо атакованого підприємства у Полтавській ОВА не надали.

Нагадаємо:

Цієї ночі Росія атакувала 6 великих електропідстанцій на Вінниччині, Кіровоградщині, Житомирщині та Черкащині.