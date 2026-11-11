Lidl цьогоріч хотів придбати АТБ – Forbes

Європейська мережа дискаунтерів Lidl з березня по липень 2026 року вела перемовини щодо можливого придбання української мережі АТБ.

Про це повідомляє Forbes з посиланням на джерело із керівництва мережі, який спілкувався на умовах анонімності.

Також факт перемовин підтвердили двоє співрозмовників з інвестиційного ринку.

Зазначається, що німецька мережа залучили Deloitte для "високорівневого" аналізу показників, оскільки не повірили високим показникам української мережі.

Виторг мережі у 2025-му зріс на 18%, до 294,2 млрд грн (із ПДВ та акцизним збором). Без ПДВ – 247,35 млрд грн відповідно. Маржинальність із EBITDA за звітністю – приблизно 4%.

За словами співрозмовника видання із керівництва мережі, реальна EBITDA АТБ (окрім мережі ще є логістична компанія, мʼясний бізнес і зо два десятки юросіб) – орієнтовно 13% від виторгу, а прибуток – 10%.

"Це нетипово багато для ритейлерів, тим паче тих, що працюють у форматі дискаунтера", - йдеться в статті.

Але перемовини не дійшли до офера. Сторони більше говорили про опції – німців цікавили великі магазини від 700 кв. м. За словами джерела з АТБ, була ідея, щоб Lidl зайшли з партнером, наприклад DM, який би забрав невеликі супермаркети.

Джерело на інвестиційному ринку навпаки говорить, що Lidl таки зробив пропозицію, і вона не влаштувала жодного з трьох власників .

За його словами, один зі співвласників сказав, що німці, схоже, розраховували купити АТБ "за дві копійки", бо в країні війна. Версії обох сходяться в тому, що повернутися до питання ціни вирішили, коли в країні поліпшиться безпекова ситуація.

Також Lidl запропонував АТБ допомогу – консультації з логістики й складів. Власники зустрічаються раз на квартал із німцями, підтвердив співрозмовник із фінринку.

Нагадаємо:

Вебсайт мережі продуктових магазинів "АТБ" атакували хакери та погрожували "злити" в мережу всі дані клієнтів компанії упродовж двох годин, якщо не отримають викуп у розмірі 400 тис. дол.

У пресслужбі заперечили витік даних, адже "на атакованих ресурсах не зберігалося персональних даних користувачів".