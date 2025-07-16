Відновлення під обстрілами: що купує Ізюм і хто отримує підряди

Імовірні завищення вартості закупівлі будматеріалів і комунальне підприємство з благоустрою, що підтримує армію. На що витрачає гроші місто Ізюм у Prozorro?

Майже пів року Ізюм перебував під російською окупацією. Війна залишила по собі зруйновані будинки, пошкоджену на 80% інфраструктуру. Зараз місто – прифронтове. Обстріли не припиняються, але попри це Ізюм намагається жити.

Проєкт Dozorro TI Ukraine проаналізував закупівлі 13 управлінь і комунальних підприємств Ізюма за 2024 рік та шість місяців 2025 року. Закупівлі – це індикатор того, як місто відновлюється, які пріоритети ставить та як розпоряджається коштами. Також дізнавалися про труднощі, з якими стикаються замовники.

Пів мільярда: на що йдуть гроші

За останні півтора року управління і комунальні підприємства Ізюма уклали 3,6 тис. договорів на 509 млн грн, ідеться в даних публічного модуля аналітики BI Prozorro. У тексті проаналізована інформація про укладені угоди, а не про сплачені гроші.

У 2024 році замовники законтрактували 403 млн грн, у 2025-му – 106 млн грн.

Найбільше коштів – майже 261 млн грн – заклали на будівельні роботи та поточні ремонти. На другому місці – пальне, електроенергія та мастильні матеріали – 133 млн грн. Ще 35 млн грн – на комунальні послуги: розподіл електроенергії та централізоване водопостачання.

Очікувана вартість успішних закупівель – 544 млн грн. Майже 48% з них замовники провели за процедурою відкритих торгів з особливостями. Ще 40% уклали через прямі угоди. У 12% замовник обирав запит ціни пропозиції.

Утім, не всі тендери вдалося провести з першої спроби, деякі з них не відбулися. Через відсутність пропозицій не вдалося провести 23 закупівлі на 48 млн грн. Імовірна причина – небажання підрядників працювати в прифронтовому місті.

На закупівлі, які оголошують управління та комунальні підприємства Ізюма, подаються в середньому три компанії, свідчать аналітичні дані BI Prozorro.

Хто найактивніший

Найбільше коштів законтрактували: Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради – 164 млн грн, Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері – 91 млн грн та Ізюмське комунальне виробниче водопровідно-каналізаційне підприємство – 74 млн грн.

Найменше – Ізюмська міська військова адміністрація – лише на 182 тис. грн.

Сума закупівель 2024 року перевищила довоєнні показники. У 2021 році місто уклало договорів на 214 млн грн, у 2022-му – лише на 60 млн грн (через тимчасову окупацію). У 2023 році обсяг контрактів зріс до 635 млн грн, левову частку (370 млн грн) з яких спрямували на відновлення будинків, освітлення, автобусних зупинок, водогону та доріг.

Загалом зростання витрат цілком очікуване: після деокупації місто потребувало масштабного оновлення житлових будинків і базової інфраструктури.

Відновлення будинків: найбільші об’єкти, ключові підрядники

Після звільнення Ізюма один з пріоритетів міської влади – відновлення житлового фонду. Ремонти багатоповерхівок замовляє місцеве Управління ЖКГ.

У коментарі для Dozorro в управлінні повідомили, що аварійно-відновлювальні роботи – це складний і тривалий процес. Під час виконання робіт можуть виникати проблеми з якістю чи строками, але завдяки співпраці з підрядниками – через наради, листування або телефонні переговори – усі питання вирішуються.

Найдорожчий проєкт з відновлення 2024 року – капітальний ремонт багатоповерхівки на вул. Соборній, 39. Контракт на 61,1 млн грн уклали у вересні. Цей будинок постраждав від авіаударів. Вибиті вікна, зруйнована покрівля, пошкоджений фасад і комунікації – усе потребувало заміни. Підрядником обрали харківську компанію "СБК саргон". Вона має завершити роботи до кінця 2026 року.

У червні 2025 року підписали чергову додаткову угоду, за якою вартість робіт знизили до 53,4 млн грн. Оскільки це один з найбільших контрактів 2024 року, Dozorro переглянув кошторис і помітив потенційно завищені ціни на деякі будматеріали.

Наприклад, мінеральні плити товщиною 150 мм внесли до кошторису по 8 454,34 грн/куб. м (з доставкою). Утім, підрядник не зазначив щільність, тому точно порівняти ціну з ринковою неможливо. Якщо ж узяти найбільш типову – 135 кг/куб. м, то в інтернет-магазинах його продають по 4 512 грн/куб. м та 4 027 грн/куб. м. Навіть з урахуванням доставки ціна на утеплювач значно перевищує ринкову.

Також імовірно завищили ціни на бетон, асфальтобетонну суміш та бортовий камінь.

Будинок на вул. Соборній, 39 в Ізюмі

Наприкінці 2024 року з компанією уклали ще один договір на додаткові роботи на цьому ж об'єкті. Їх вартість – 3,3 млн грн. Через пів року суму зменшили на 300 тис. грн.

У 2024 році управління замовило в "СБК саргону" ремонт двох квартир у будинку на вул. Григорія Жуковського, 12. Через обстріли там постраждали перекриття, стіни, системи водопостачання й опалення. Спочатку вартість робіт оцінили 4,4 млн грн, а згодом її зменшили до 4 млн грн.

У кошторисі знову помітили потенційні завищення. Арматуру діаметром 16 мм підрядник постачатиме по 71 760 грн/т (з доставкою), тоді як її ринкова ціна – 33 649-35 389 грн. Цеглу вписали по 19 200 грн за тис. шт., тоді як на ринку вона коштує 7 900 грн і 10 630 грн. Навіть з урахуванням доставки ціна значно перевищує ринкову.

"Ми очікували, що ціни на матеріали на будівельних тендерах у прифронтовому Ізюмі будуть вищі, ніж у глибоко тилових регіонах, і це нормально, враховуючи умови. Самі замовники говорять про низку ризиків, зокрема про безпекові. Однак ми не очікували, що ціни перевищуватимуть умовно середньоринкові вдвічі.

Крім безпекових питань, накладається загальноукраїнська проблема з ціноутворенням у будівництві, зокрема як визначають зарплати та інші складові кошторису. Супутні витрати можуть закладати в ціни на матеріали. Ми готуємо відповідні звернення до замовників. Якщо не буде реакції, перевірятимемо акти виконаних робіт. Якщо переплати збережуться і там, звертатимемося до правоохоронних органів", – коментує ситуацію заступник виконавчого директора TI Ukraine з інноваційних проєктів Іван Лахтіонов.

Будинок на вул. Григорія Жуковського, 12 в Ізюмі

Інший великий підрядник – ПрАТ "Трест житлобуд-1". Компанія отримала контракт на відновлення будинку на вул. Степана Бандери, 2. У будинку пошкоджені перекриття, вентиляційні шахти, дах, вікна, інженерні мережі. Ремонт почали у 2023 році: спочатку уклали договір на 36,4 млн грн, згодом – ще на 11 млн грн. Пізніше ці угоди скоригували: вартість зменшили до 18,5 млн грн і 5,4 млн грн відповідно.

Наприкінці 2024 року з підрядником законтрактували додатково 22,1 млн грн на коригування робіт, але пізніше зменшили суму до 17,8 млн грн. Усі ці коригування були пов’язані із скороченням видатків.

Будинок на вул. Степана Бандери, 2 в Ізюмі

Ця ж компанія ремонтувала будинок на вул. Васильківського, 2. Він потребував відновлення перекриттів, фасаду, скління, покрівлі й комунікацій. У 2023 році підписали угоду на 21,5 млн грн, а наприкінці 2024-го законтрактували ще 5,6 млн грн. Згодом суми зменшили до 11,1 млн грн і 5 млн грн відповідно. Зміни були пов’язані із скороченням видатків.

Будинок на вул. Васильківського, 2 в Ізюмі

Інший будинок – на Покровській, 36 – відновлюють теж поступово. У грудні 2024 року на його ремонт законтрактували 5 млн грн, пізніше ціну знизили до 3,8 млн грн. У 2023 році підписали договори на 18 млн грн та 6,8 млн грн, які згодом скоригували до 10,6 млн грн та до 3,5 млн грн. У всіх цих випадках зменшення вартості пов’язане з коригуванням видатків.

Роботи ПрАТ "Трест житлобуд-1" охоплюють усе: від ремонту покрівлі до заміни вікон.

Будинок на вул. Покровській, 36 в Ізюмі

Щоб зрозуміти, чи є завищення цін масовим явищем у місті, автори вибірково перевірили кілька закупівель інших замовників, зокрема угоди з придбання продуктів та канцелярії. Помітних відхилень від ринкових цін у цих закупівлях не виявили.

Труднощі, що виникають

У відповідь на запит Dozorro Управління ЖКГ Ізюмської міської військової адміністрації поділилося труднощами, що виникають під час відбудови в місті. Одна з проблем – небажання бізнесу брати участь у закупівлях.

За даними BI Prozorro, у середньому участь у закупівлях бере лише один учасник. Управління ЖКГ називає кілька причин відсутності конкуренції: мобілізація військовозобов’язаних, відплив фахівців, високі зарплатні очікування. Крім того, Ізюм досі прифронтове місто, що створює додаткові труднощі для потенційних підрядників. Працювати тут ризиковано: через потенційні обстріли можна втратити майно і навіть життя.

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Ще одна проблема – неповнота проєктно-кошторисної документації. Часто в ній не враховують весь спектр необхідних робіт, тому доводиться коригувати проєкти, обсяги робіт і фінансування.

Попри труднощі Управління ЖКГ намагається заохочувати і мотивувати бізнес до участі в закупівлях. Для цього управління досліджує ринок, намагається розробляти чітку і зрозумілу тендерну документацію. Крім того, управління надсилає потенційним підрядникам листи із запрошенням до участі в торгах та проханням надати свої комерційні пропозиції.

Підтримка благоустрою

Паралельно з відбудовою житлових будинків Управління ЖКГ укладає угоди на підтримку благоустрою: прибирання вулиць, озеленення, вивезення сміття та утримання міської інфраструктури.

Наприклад, управління законтрактувало з КП "Благоустрій міста Ізюма" 4,9 млн грн у 2024 році та 4,5 млн грн у 2025 році на прибирання та підмітання вулиць. На озеленення та утримання насаджень у 2024 році законтрактували 2,7 млн грн, у 2025-му – 2,3 млн грн. Ще на 1,9 млн грн підписали угод на видалення аварійних дерев та обрізання гілок.

Квіти у прифронтовому місті теж є. У 2024 році КП "Благоустрій міста Ізюма" закупило саджанців на 598 тис. грн. У 2025-му на озеленення клумб законтрактували 500 тис. грн.

"Благоустрій міста Ізюма" підтримує ЗСУ, зокрема дронами. У 2024 році ДП законтрактувало 6,8 млн грн на FPV-дрони сьомого типу – 325 штук. Крім того, за 314 тис. грн придбали наземний дрон AVG ARDAL, а за 570 тис. грн – 30 детекторів дронів "Вартовий SA6". Інша закупівля – три квадроцикли, які передали військовим. Їх вартість – 1,2 млн грн.

Ключові підрядники

Найбільші контракти отримали шість компаній та одне комунальне підприємство. Загальна вартість їхніх договорів – понад половину загальної суми в місті.

Лідер за укладеними контрактами – ТОВ "Слобожанська будівельна компанія "Саргон". З харківською компанією підписали угод на 109 млн грн. Це 21% від усієї вартості договорів в Ізюмі. Контракти стосувалися ремонтів. Власник фірми – Ігор Купровський.

Журналісти не раз ловили компанію на завищенні цін на будівельні матеріали. "‎Харківський антикорупційний центр" у серпні 2023 року повідомляв про переплати в кошторисі ТОВ "СБК "Саргон" на відбудову старосалтівського ліцею в Чугуївському районі за 186 млн грн. А DOZORRO фіксувало переплату 3,7 млн грн на ремонті багатоповерхівки в Ізюмі на замовлення департаменту капітального будівництва Харківської ОДА.

На другому місці – ТОВ "Тернопільенерготрейд". З компанією уклали угод на 41 млн грн – 8% від загальної суми. Усі вони стосувалися електроенергії. ТОВ зареєстрували в серпні 2022 року. Компанія належить Тетяні Гришко.

На третьому місці – КП "Благоустрій міста Ізюма". З підприємством уклали угод на 39 млн грн. Директор комунального підприємства – Юрій Бриль. В основному компанія виконувала роботи з поточних ремонтів вулиць, прибирання та вивезення сміття, обрізання дерев.

АТ "Харківобленерго" посіло четверте місце за вартістю отриманих угод. З АТ підписали договорів на 37 млн грн. Усі кошти законтрактовані на розподіл електроенергії та послуги з організації її комерційного обліку.

П’ятірку лідерів замикає АТ "Трест житлобуд-1". З компанією законтрактували 33 млн грн – усі на відновлення пошкоджених будинків. Компанія належить Олександру Харченку – члену виконкому Харківської міськради.

З компанією "Атлант буд партнер" законтрактували 24 млн грн на ремонт міської лікарні. Фірма належить Василю Коліснику та Олегу Янчукову.

З ТОВ "СК пантеон" законтрактували 22 млн грн на ремонт міської лікарні. Харківська компанія належить Олексію Буряку. До 2023 року фірма майже не мала замовлень, а після – різко злетіла. Відтоді компанія законтрактувала 431 млн грн.

"Харківський антикорупційний центр" повідомляв, що ТОВ "СК пантеон" надавало сумнівні документи під час тендерів на відновлення Харківщини. У 2024 році DOZORRO виявило в тендері на капремонт Обласної клінічної лікарні в Харкові можливе завищення цін на 13 млн грн. У 2025 році компанія, імовірно, завищила ціни на 5,5 млн грн на будівництво захисної споруди для Малинівського опорного ліцею №1 на Харківщині.

Загальні тенденції

Закупівлі свідчать, що пріоритет деокупованого міста – відбудова. На відповідні тендери припадає майже половина контрактів у Prozorro. Водночас до цих закупівель виникають питання.

Помітне імовірне завищення цін на деякі будівельні матеріали. Однак поспішні висновки робити не варто. Досвід моніторингу публічних закупівель показує, що в цих цінах часто ховаються інші витрати та ризики, які не можуть інакше потрапити в кошторис. Отже, слід точково розбиратися з кожним завищенням та замовником. Крім того, не варто одразу звинувачувати підрядників, адже орієнтовна вартість матеріалів закладається ще на етапі проєктної документації до проведення тендеру.

Ба більше, навіть найбільший замовник міста – Управління ЖКГ – називає недостатньо якісну проєктно-кошторисну документацію одним з найбільших викликів поряд з безпековими ризиками для підрядників. За його словами, саме через неповноту ПКД доводиться вносити багато коригувань, зокрема щодо фінансування.

Водночас попри наближеність до фронту Ізюм демонструє спроби зберегти елементи мирного життя і навіть у таких умовах частина коштів іде на підтримку армії: дрони, квадроцикли, детектори.

На тендерах, що не стосуються відбудови, автори не помітили суттєвих відхилень від ринкових цін. Це ще одне підтвердження того, що проблема з будівельними закупівлями потребує комплексного рішення на рівні країни. Адже в інших сферах, навіть попри наближеність до фронту, Ізюму вдається домогтися хороших цін.

Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є винятковою відповідальністю Transparency International Ukraine і не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.