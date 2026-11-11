Косметика на десятки мільйонів: продавця викрили на ухиленні від податків
За матеріалами БЕБ продавець корейської косметики сплатив до бюджету 14,4 мільйона гривень податків.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, а також Офіс генерального прокурора.
Підприємець не відобразив у податковій звітності понад 39 млн грн доходу від продажу корейської косметики преміальних брендів. Внаслідок цього бюджет недоотримав понад 14,4 млн грн податків, розповіли у БЕБ.
Детективи становили, що продукцію фізична особа-підприємець продавала через мережу інтернет-магазинів та відомі торговельні мережі. Але у звітності підприємець показував лише частину фактичних доходів.
Йому повідомили про підозру за умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Під час досудового розслідування завдані державі збитки відшкодовано повністю.
Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення підприємця від кримінальної відповідальності у зв'язку з повним відшкодуванням збитків. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу генерального прокурора.
Нагадаємо:
Детективи головного підрозділу детективів БЕБ спільно з прокурорами викрили канал незаконного ввезення діамантів та елітних ювелірних виробів з Об'єднаних Арабських Еміратів.
Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно восьми учасників організованої злочинної групи, які займалися виробництвом та збутом підробленого брендового одягу і взуття.