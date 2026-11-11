Косметика на десятки мільйонів: продавця викрили на ухиленні від податків

За матеріалами БЕБ продавець корейської косметики сплатив до бюджету 14,4 мільйона гривень податків.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, а також Офіс генерального прокурора.

Підприємець не відобразив у податковій звітності понад 39 млн грн доходу від продажу корейської косметики преміальних брендів. Внаслідок цього бюджет недоотримав понад 14,4 млн грн податків, розповіли у БЕБ.

Детективи становили, що продукцію фізична особа-підприємець продавала через мережу інтернет-магазинів та відомі торговельні мережі. Але у звітності підприємець показував лише частину фактичних доходів.

Йому повідомили про підозру за умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Під час досудового розслідування завдані державі збитки відшкодовано повністю.

Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення підприємця від кримінальної відповідальності у зв'язку з повним відшкодуванням збитків. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо:

Детективи головного підрозділу детективів БЕБ спільно з прокурорами викрили канал незаконного ввезення діамантів та елітних ювелірних виробів з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно восьми учасників організованої злочинної групи, які займалися виробництвом та збутом підробленого брендового одягу і взуття.