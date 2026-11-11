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Атаки РФ спричинили часткові знеструмлення у восьми областях

Семен Рубан — 11 листопада, 10:45
Атаки РФ спричинили часткові знеструмлення у восьми областях
Російські атаки призвели до знеструмлень у восьми областях
Getty Images

Внаслідок російських обстрілів станом на ранок знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Рівненській, Харківській, Одеській та Чернігівській областях.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов на брифінгу про оперативну ситуацію в енергосистемі.

Найскладнішою залишається ситуація зі світлом на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині.

Через пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі на Харківщині ввели аварійні відключення.

Складною також залишається ситуація і в прифронтових регіонах через бойові дії та постійні обстріли. Росія щодня систематично атакує там енергетичну інфраструктуру.

Водночас енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання, однак відновлювальні роботи ускладнюють тривалі повітряні тривоги та загроза повторних обстрілів.

Нагадаємо:

У середу, 11 листопада в частині регіонів України діють графіки відключень для населення обсягом від 1,5 до 4 черг. Це означає, що світла може не бути понад 12 годин.

енергетика війна Наслідки обстрілів в Україні
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