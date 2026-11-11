Підсанкційний китайський університет зміг купити ШІ-чипи Nvidia попри заборону – ЗМІ

Китайський університет, що має тісні зв'язки з армією країни, у жовтні придбав потужні чіпи штучного інтелекту H200 від Nvidia попри своє перебування у чорному списку експортних обмежень США.

Про це пише Reuters.

Північно-Західний політехнічний університет Китаю минулого місяця придбав два чипи H200 за приблизно 123 тис. дол., згідно з даними про закупівлю від 21 жовтня, опублікованими на вебсайті ЗВО.

Цей університет входить до групи "Семи синів національної оборони", – університетів, які проводять дослідження у сфері безпеки та оборони на замовлення китайської влади та перебувають під санкціями США.

Зокрема цей ЗВО проводить дослідження у сфері військової авіації, ракет та супутників. Він перебуває в чорному списку з 2001 року, а у 2019 році американці посилили ці обмеження.

Як свідчить звіт, чипи були придбані для школи менеджменту університету в компанії Shaanxi Bosuan Network Technology, а не безпосередньо у Nvidia.

Крім того, у січні факультет кібербезпеки університету уклав два семимісячні контракти на доступ до серверів, кожен з яких містив вісім мікросхем H200.

Ці контракти загальною вартістю близько 132 тис. дол. передбачали точне налаштування моделей штучного інтелекту та навчання методом підкріплення.

Також університет орендував доступ до серверів, що містять вісім чіпів Nvidia A100 та вісім чіпів A800. Експорт чіпів A100 та A800 до Китаю заборонений, хоча вони й слабші та старші, ніж H200.

H200 – один із найпотужніших чіпів Nvidia для навчання та роботи сучасних систем штучного інтелекту, і його постачання підлягає отриманню експортної ліцензії США, яку зазвичай відмовляються видавати установам із чорного списку, таким як Північно-Західний політехнічний університет.

У січні адміністрація президента США Дональда Трампа почала дозволяти експорт деяких мікросхем H200 до Китаю в індивідуальному порядку. Експорт найпотужніших чипів Nvidia з серії Blackwell усе ще повністю заборонений.

Нагадаємо:

У понеділок Nvidia розпочала розслідування після оприлюднення інформації про те, що її CEO Дженсен Хуанг мав позашлюбний роман із жінкою, яку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю.

На початку листопада Nvidia зобов'язала своїх партнерів, які займаються дата-центрами, скоротити обсяг послуг, що надаються китайським клієнтам.