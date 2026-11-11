За ніч РФ атакувала шість великих підстанцій – Корецький

За ніч РФ атакувала шість великих підстанцій

Цієї ночі Росія атакувала 6 великих електропідстанцій на Вінниччині, Кіровоградщині, Житомирщині та Черкащині.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

На Кіровоградщині та Рівненщині пошкоджено лінії електропередачі різного класу напруги.

ДСНС

У Кривому Розі росіяни вдарили по підприємству теплопостачання, внаслідок чого виникли проблеми з подачею тепла в будинки. Енергетики відновлюють постачання тепла у місті.

ДСНС

Окрім енергетики, ворог бив по залізниці на Дніпропетровщині та Житомирщині. Загалом внаслідок атак за ніч 11 листопада відомо про щонайменше про 14 постраждалих.

ДСНС

Нагадаємо:

Ввечері 10 та зранку 11 листопада ворог атакував декілька енергообʼєктів у Одеській області, що призвело до аварійних відключень електропостачання в кількох районах області.

З вечора 10 листопада росіяни завдали чисельних ударів безпілотниками по території Житомирщини, бивши, зокрема, по інфраструктурі.