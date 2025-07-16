Восстановление под обстрелами: что покупает Изюм и кто получает подряды

Вероятные завышения стоимости закупки стройматериалов и коммунальное предприятие по благоустройству, поддерживающее армию. На что тратит деньги город Изюм в Prozorro?

Почти полгода Изюм находился под российской оккупацией. Война оставила после себя разрушенные дома, поврежденную на 80% инфраструктуру. Сегодня город - прифронтовой. Обстрелы не прекращаются, но несмотря на это Изюм пытается жить.

Проект Dozorro TI Ukraine проанализировал закупки 13 управлений и коммунальных предприятий Изюма за 2024 год и шесть месяцев 2025 года. Закупки - это индикатор того, как город восстанавливается, какие приоритеты ставит и как распоряжается средствами. Также узнавали о трудностях, с которыми сталкиваются заказчики.

Полмиллиарда: на что идут деньги

За последние полтора года управления и коммунальные предприятия Изюма заключили 3,6 тыс. договоров на 509 млн грн, говорится в данных публичного модуля аналитики BI Prozorro. Заметим, что в тексте проанализирована информация именно о заключенных договорах, а не фактически уплаченные деньги.

В прошлом году заказчики законтрактовали 403 млн грн, в этом году - уже 106 млн грн.

Больше всего средств - почти 261 млн грн - заложили на строительные и текущие ремонтные работы. На втором месте - топливо, электроэнергия и смазочные материалы - 133 млн грн. Еще на 35 млн грн - коммунальные услуги: распределение электроэнергии и централизованное водоснабжение.

Ожидаемая стоимость успешных закупок - 544 млн грн. Почти 48% из них заказчики провели по процедуре открытых торгов с особенностями. Еще 40% заключили через прямые соглашения. В 12% - заказчик выбирал запрос цены предложения.

Впрочем, не все тендеры удалось провести с первой попытки - некоторые так и не состоялись. Из-за отсутствия предложений не удалось провести 23 закупки на 48 млн грн. Вероятная причина - нежелание подрядчиков работать в прифронтовом городе.

В среднем три компании подаются на закупки, которые объявляют управления и коммунальные предприятия Изюма, свидетельствуют аналитические данные BI Prozorro.

Кто самый активный

Больше всего средств законтрактовали: Управление жилищно-коммунального хозяйства Изюмского городского совета - 164 млн грн, Центральная городская больница Песчанской Богоматери - 91 млн грн и Изюмское коммунальное производственное водопроводно-канализационное предприятие - 74 млн грн.

Меньше всего - Изюмская городская военная администрация - всего на 182 тыс. грн.

Сумма закупок 2024 года превысила довоенные показатели. В 2021 году город заключил договоров на 214 млн грн, в 2022-м - только на 60 млн грн (из-за временной оккупации). В 2023 году объем контрактов вырос до 635 млн грн, львиную долю (370 млн грн) из которых направили на восстановление разрушенных домов, освещения, автобусных остановок, водопровода и ремонт дорог.

В целом рост расходов вполне ожидаем: после деоккупации город нуждается в масштабном обновлении жилых домов и базовой инфраструктуры.

Восстановление домов: крупнейшие объекты, ключевые подрядчики

После освобождения Изюма один из приоритетов городских властей - восстановление жилого фонда. Ремонты многоэтажек заказывает местное Управление ЖКХ.

В комментарии для Dozorro в Управлении сообщили, что аварийно-восстановительные работы - это сложный и длительный процесс. Во время него могут возникать проблемы с качеством или сроками выполнения. Но благодаря постоянному сотрудничеству с подрядчиками - через совещания, переписку или телефонные переговоры - все вопросы решают.

Самый дорогой проект по восстановлению 2024 года - капитальный ремонт многоэтажки на ул. Соборной, 39. Контракт на 61,1 млн грн заключили в сентябре. Этот дом одним из первых пострадал от авиаударов. Выбитые окна, разрушенная кровля, поврежденный фасад и коммуникации - все нуждается в замене. Подрядчиком выбрали харьковскую компанию "СБК Саргон". Она должна завершить все работы до конца 2026 года.

В июне 2025 года подписали очередное дополнительное соглашение, по которому стоимость работ снизили до 53,4 млн грн. Поскольку это один из крупнейших контрактов в прошлом году, Dozorro пересмотрел смету и заметил потенциально завышенные цены на некоторые стройматериалы.

Например, минеральные плиты толщиной 150 мм внесли в смету по 8 454,34 грн/куб. м (с доставкой). Впрочем, подрядчик не указал плотность, поэтому точно сравнить цену с рыночной невозможно. Но если взять наиболее типичную - 135 кг/кубометр, то в интернет-магазинах его продают по 4 512 грн/кубометр и 4 027 грн/кубометр. Даже с учетом доставки цена на утеплитель значительно превышает рыночную.

Также вероятно завысили цены на бетон, асфальтобетонную смесь, бортовой камень.

Дом на ул. Соборной, 39 в г. Изюм

В конце 2024 года с компанией заключили еще один договор на дополнительные работы на этом же объекте. Ее стоимость - 3,3 млн грн, которую за полгода скорректировали, уменьшив цену на 300 тыс. грн.

В прошлом году Управление заказало у "СБК Саргон" ремонт двух квартир в доме на ул. Григория Жуковского, 12. Из-за обстрелов там пострадали перекрытия, стены, системы водоснабжения и отопления. Сначала стоимость работ оценили в 4,4 млн грн, впоследствии ее скорректировали до 4 млн грн.

В смете снова заметили потенциальные завышения. Арматуру диаметром 16 мм подрядчик будет поставлять по 71 760 грн/т (с доставкой), тогда как ее рыночная цена 33 649-35389 грн. Кирпич вписали по 19 200 грн за 1000 шт., тогда как на рынке он стоит 7 900 грн и 10 630 грн. Даже с учетом доставки цена значительно превышает рыночную.

"Мы ожидали, что цены на материалы на строительных тендерах в прифронтовом Изюме будут выше, чем в глубоко тыловых регионах и это нормально, учитывая условия. Сами заказчики говорят о ряде рисков, в частности безопасности. Однако мы не ожидали, что цены будут превышать условно среднерыночные вдвое.

Кроме вопросов безопасности, накладывается общеукраинская проблема с ценообразованием в строительстве, в частности как определяют зарплаты и другие составляющие сметы. Сопутствующие расходы могут закладывать в цены на материалы. Мы готовим соответствующие обращения к заказчикам. Если не будет реакции, будем проверять акты выполненных работ. Если переплаты сохранятся и там, будем обращаться в правоохранительные органы", - комментирует ситуацию заместитель исполнительного директора TI Ukraine по инновационным проектам Иван Лахтионов.

Дом на ул. Григория Жуковского, 12 в г. Изюм

Еще один крупный подрядчик - ЧАО "Трест Жилстрой-1". Компания получила контракт на восстановление дома на ул. Степана Бандеры, 2. В доме повреждены перекрытия, вентиляционные шахты, крыша, окна, а также инженерные сети. Ремонт начали в 2023 году: сначала заключили договор на 36,4 млн грн, после - еще на 11 млн грн. Впоследствии эти соглашения скорректировали: стоимость уменьшили до 18,5 млн и 5,4 млн грн соответственно.

В конце 2024 года с подрядчиком законтрактовали дополнительно 22,1 млн грн на корректировку работ, но позже уменьшили сумму до 17,8 млн грн. Все эти корректировки были связаны с сокращением расходов.

Дом на ул. Степана Бандеры, 2 в г. Изюм

Эта же компания ремонтировала дом на ул. Васильковского, 2. Он нуждался в восстановлении перекрытий, фасада, остекления, кровли и коммуникаций. В 2023 году подписали соглашение на 21,5 млн грн, а в конце 2024-го законтрактовали еще 5,6 млн. Впоследствии суммы уменьшили до 11,1 млн грн и 5 млн грн соответственно. Причины изменений те же - связаны с сокращением расходов.

Дом на ул. Васильковского, 2 в г. Изюм

Другой дом - на Покровской, 36 - восстанавливают тоже постепенно. В декабре 2024 года на его ремонт законтрактовали 5 млн грн, позже цену снизили до 3,8 млн грн. В 2023 году подписали договоры на 18 млн грн и 6,8 млн грн, которые впоследствии скорректировали до 10,6 млн грн и до 3,5 млн грн. Во всех этих случаях уменьшение стоимости связано с корректировкой расходов.

Работы ЧАО "Трест Жилстрой-1" охватывают все - от ремонта кровли до замены окон.

Дом на ул. Покровская, 36 в г. Изюм

Чтобы понять, является ли завышение цен массовым явлением в городе, мы выборочно проверили несколько закупок других заказчиков, в частности продукты питания и канцелярию. Заметных отклонений от рыночных цен в этих закупках не обнаружили.

Трудности, которые возникают

В ответ на запрос Dozorro Управление ЖКХ Изюмской городской военной администрации поделилось трудностями, возникающими при восстановлении в городе. Один из них - нежелание бизнеса участвовать в закупках.

По данным BI Prozorro, в среднем участие в закупках принимает лишь один участник. Управление ЖКХ называет несколько причин отсутствия конкуренции: мобилизация военнообязанных, отток специалистов, высокие зарплатные ожидания. Кроме того, Изюм до сих пор является прифронтовым городом, что создает дополнительные трудности для потенциальных подрядчиков. Работать здесь - это рисковать: угроза обстрелов, опасность для жизни работников и вероятность потери имущества.

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Еще одна проблема - неполнота проектно-сметной документации. Часто в ней не учитывают весь спектр необходимых работ, поэтому уже в процессе приходится корректировать проекты, объемы работ, финансирование.

Несмотря на трудности Управление ЖКХ пытается поощрять и мотивировать бизнес к участию в закупках. Для этого управление исследует рынок, пытается разрабатывать четкую и понятную тендерную документацию. Кроме того, потенциальным подрядчикам управление направляет письма с приглашением к участию в торгах и просьбой предоставить свои коммерческие предложения.

Поддержка благоустройства

Параллельно с восстановлением жилых домов Управление ЖКХ заключает соглашения на поддержку благоустройства - уборка улиц, озеленение, вывоз мусора и содержание городской инфраструктуры.

Например, управление законтрактовало с КП "Благоустройство города Изюма" 4,9 млн грн в 2024 году и 4,5 млн грн в этом году на уборку и подметание улиц. На озеленение, содержание насаждений, а также покос в прошлом году законтрактовали 2,7 млн грн. В этом году сумма немного меньше - 2,3 млн грн. Еще на 1,9 млн грн подписали соглашения на удаление аварийных деревьев и обрезку веток.

Цветы в прифронтовом городе тоже есть. В прошлом году КП "Благоустройство города Изюма" закупило саженцев на 598 тыс. грн - петунии, сальвии, цинерарии украсили клумбы города. В этом году на озеленение клумб законтрактовали еще 500 тыс. грн.

Стоит заметить, что "Благоустройство города Изюма" поддерживает ВСУ, в частности дронами. В 2024 году ГП законтрактовало 6,8 млн грн на FPV-дроны 7-го типа - 325 штук. Кроме того, за 314 тыс. грн приобрели наземный дрон AVG ARDAL, а еще за 570 тыс. грн - 30 детекторов дронов "Сторожевой SA6". Другая закупка - три квадроцикла, которые передали военным. Их стоимость - 1,2 млн грн.

Ключевые подрядчики

Самые крупные контракты получили шесть компаний и одно коммунальное предприятие. Общая стоимость их договоров - более половины общей суммы в городе.

Лидер по заключенным контрактам - ООО "Слобожанская строительная компания Саргон". С харьковской компанией подписали соглашений на 109 млн грн. Это 21% от всей стоимости договоров в Изюме. Контракты касались ремонтов. Владелец фирмы - Игорь Купровский.

Журналисты неоднократно ловили компанию на завышении цен на строительные материалы. "Харьковский антикоррупционный центр" в августе 2023 года сообщал о переплатах в смете ООО "СБК "Саргон" на восстановление Старосалтовского лицея в Чугуевском районе за 186 млн грн. А DOZORRO фиксировало переплату 3,7 млн грн на ремонте многоэтажки в Изюме по заказу Департамента капитального строительства Харьковской ОГА.

На втором месте - ООО "ТернопольЭнергоТрейд". С компанией заключили соглашений на 41 млн грн, то есть 8% от общей суммы. Все они касались электрической энергии. ООО зарегистрировали в августе 2022 года. Компания принадлежит Татьяне Гришко.

На третьем месте - КП "Благоустройство города Изюма". С предприятием заключили соглашений на 39 млн грн. Директор коммунального предприятия - Юрий Бриль. В основном компания выполняла работы по текущим ремонтам улиц, уборке и вывозу мусора, обрезке деревьев.

АО "Харьковоблэнерго" заняло четвертое место по стоимости полученных сделок. С АО подписали договоров на 37 млн грн. Все средства законтрактованы на распределение электроэнергии и услуги по организации коммерческого учета электроэнергии.

Пятерку лидеров замыкает АО "Трест Жилстрой-1". С компанией законтрактовали 33 млн грн - все на восстановление поврежденных домов. Компания принадлежит Александру Харченко - члену исполкома Харьковского горсовета.

С компанией "Атлант Строй Партнер" законтрактовали 24 млн грн на ремонт городской больницы. Фирма принадлежит Василию Колеснику и Олегу Янчукову.

С ООО "СК Пантеон" законтрактовали 22 млн грн на ремонт городской больницы. Харьковская компания принадлежит Алексею Буряку. Интересно, что фирма до 2023 года почти не имела заказов, а после - резко взлетела. С тех пор компания законтрактовала 431 млн грн.

"Харьковский антикоррупционный центр" сообщал, что ООО "СК Пантеон" предоставлял сомнительные документы во время тендеров на восстановление Харьковщины. А еще в прошлом году DOZORRO обнаружил в тендере на капремонт "Областной клинической больницы" в Харькове возможное завышение цен на 13 млн грн. А в этом году компания вероятно завысила цены на 5,5 млн грн на строительство защитного сооружения для Малиновского опорного лицея №1 на Харьковщине.

Общие тенденции

Из закупок мы видим, что приоритет деоккупированного города сейчас - это восстановление. На соответствующие тендеры приходится почти половина контрактов в Prozorro, в то же время именно к этим закупкам мы имеем вопросы.

Замечаем вероятное завышение цен на некоторые строительные материалы. Однако считаем, что не стоит из этого делать поспешных выводов. Из своего опыта мониторинга публичных закупок знаем, что часто в этих ценах также скрываются другие расходы и риски, которые не могут иначе заложить в смету. Поэтому следует точечно разбираться с каждым завышением и заказчиком. Кроме этого, точно не стоит сразу обвинять подрядчиков. Ведь ориентировочная стоимость материалов закладывается еще на этапе проектной документации до проведения самого тендера.

Более того, даже крупнейший заказчик города - Управление ЖКХ - называет недостаточно качественную проектно-сметную документацию одним из самых больших вызовов наряду с рисками безопасности для подрядчиков. По его словам, именно из-за неполноты ПСД приходится вносить много корректировок, в частности по финансированию.

В то же время, несмотря на приближенность к фронту, Изюм демонстрирует попытки сохранить элементы мирной жизни. И даже в таких условиях часть средств идет на поддержку армии - дроны, квадроциклы, детекторы.

В то же время на тендерах, не касающихся восстановления, мы не заметили существенных отклонений от рыночных цен. И это еще одно подтверждение того, что проблема со строительными закупками требует комплексного решения на уровне страны. Ведь в других сферах, даже несмотря на близость к фронту, Изюму удается добиться хороших цен.

Эта публикация подготовлена при финансовой поддержке Европейского Союза. Ее содержание является исключительной ответственностью Transparency International Ukraine и не обязательно отражает взгляды Европейского Союза.