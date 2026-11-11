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Підприємство та автопарк у Чернігові постраждали від атаки ворога

Анастасія Жарикова — 11 листопада, 10:10
Підприємство та автопарк у Чернігові постраждали від атаки ворога
фото: ДСНС

Росіяни у ніч на 11 листопада атакували Чернігів. Пошкодження отримали приватне підприємство та автопарк одного з місцевих перевізників.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За інформацією ДСНС, уночі росіяни атакували місто. На території одного з приватних підприємств спалахнула пожежа. Вибуховою хвилею пошкодили вантажні та легкові автомобілі.

Міська рада Чернігова повідомила, що і місті призупинили роботу трьох автобусних маршрутів після того, як унаслідок російського удару були пошкоджені автобуси одного з перевізників.

"Учора, 10 листопада, близько 23:05 ворог завдав удару по району Нової Подусівки в Чернігові. Унаслідок атаки пошкоджено автобуси одного з підприємств, що здійснює міські пасажирські перевезення", – йдеться в повідомленні пресслужби міськради в телеграмі.

Нагадаємо:

З вечора 10 листопада росіяни завдали чисельних ударів безпілотниками по території Житомирщини, бивши, зокрема, по інфраструктурі.

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Підприємство та автопарк у Чернігові постраждали від атаки ворога
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