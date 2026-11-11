Курс валют на 11 листопада: скільки коштують готівкові долар та євро
Фото: Getty Images
Банки опублікували готівкові курси на 11 листопада - готівкова гривня відносно євро незначно подешевшала.
Про це свідчать дані minfin.com.ua.
Середні курси валют у касах банків були такими:
Долар США: 45,34 – 46,02 грн (на 10 листопада: 45,36 – 46,04 грн);
Євро: 50,56 – 51,69 грн (на 10 листопада: 50,74 – 51,59 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк – 45,50 - 46,10 грн;
- Ощадбанк – 45,40 - 46,10 грн;
- Укрсиббанк – 45,30 - 46,0 грн;
- ПУМБ – 45,30 - 45,90 грн;
- Райффайзен – 45,20 - 45,99 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- Приватбанк – 50,75 – 51,75 грн;
- Ощадбанк – 50,80 – 51,75 грн;
- Укрсиббанк – 50,60 - 51,60 грн;
- ПУМБ – 50,60 - 51,30 грн;
- Райффайзен – 50,40 - 51,25 грн.
Нагадаємо:
Національний банк на 11 листопада встановив офіційний курс долара на рівні 45,50 грн (+9 коп.), курс євро – 51,07 грн (+26 коп.)
Економічні підсумки дня у вашій пошті
Я погоджуюся на створення особистого кабінету для керування розсилкою та отримання листів від "Економічної правди". Відписатися від розсилки можна будь-коли.