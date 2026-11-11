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Курс валют на 11 листопада: скільки коштують готівкові долар та євро

Анастасія Жарикова — 11 листопада, 11:58
Курс валют на 11 листопада: скільки коштують готівкові долар та євро
Фото: Getty Images

Банки опублікували готівкові курси на 11 листопада - готівкова гривня відносно євро незначно подешевшала.

Про це свідчать дані minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 45,34 – 46,02 грн (на 10 листопада: 45,36 – 46,04 грн);

Євро: 50,56 – 51,69 грн (на 10 листопада: 50,74 – 51,59 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

  • Приватбанк – 45,50 - 46,10 грн;
  • Ощадбанк – 45,40 - 46,10 грн;
  • Укрсиббанк – 45,30 - 46,0 грн;
  • ПУМБ – 45,30 - 45,90 грн;
  • Райффайзен – 45,20 - 45,99 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

  • Приватбанк – 50,75 – 51,75 грн;
  • Ощадбанк – 50,80 – 51,75 грн;
  • Укрсиббанк – 50,60 - 51,60 грн;
  • ПУМБ – 50,60 - 51,30 грн;
  • Райффайзен – 50,40 - 51,25 грн.

Нагадаємо:

Національний банк на 11 листопада встановив офіційний курс долара на рівні 45,50 грн (+9 коп.), курс євро – 51,07 грн (+26 коп.)

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