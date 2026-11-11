Росіяни вдарили по об’єкту Нафтогазу на Дніпропетровщині

Вночі росіяни завдали удару реактивними дронами по об'єкту Нафтогазу на Дніпропетровщині.

Про це повідомив в.о. голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

На території підприємства виникла масштабна пожежа. В результаті атаки пошкоджено обладнання.

Під час атаки персонал об'єкта перебував в укриттях, ніхто з них не постраждав. Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце.

Наразі фахівці компанії оцінюють наслідки удару та координують дії з місцевою владою.

Нагадаємо:

З початку 2026 року росіяни атакували об'єкти Нафтогазу понад 250 разів.

Нещодавно Нафтогаз підписав грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на 23 млн євро за підтримки уряду Нідерландів: їх спрямують на закупівлю додаткових обсягів природного газу.