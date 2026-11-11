Голова АМКУ пояснив у суді, чому не задекларував майно

Вищий антикорупційний суд допитав голову Антимонопольного комітету України Павла Кириленка, якого звинувачують у незаконному збагаченні на десятки мільйонів гривень.

Про це пише Transparency International Ukraine.

"Прокурорка зосередилася на запитаннях про користування майном родини: паркомісцями в столичному ЖК, автомобілем, будинком у селі Хотянівка, декларуванні житла і поїздках до Ужгорода", – розповіли у TI Ukraine.

Кириленко щодо паркомісць заявив, що не знає, коли їх придбали, "бо уваги на цьому ніхто не акцентував". Там паркували BMW X3 тещі, яким вони з дружиною нібито лише "іноді користувалися".

Щодо будинку у Хотянівці Кириленко заявив, що про купівлю землі та будинку дізнався вже після оформлення.

"Запевняє, що бував там рідко, хоча там і була облаштована гостьова для нього та дружини і дитяча кімната", – TI Ukraine.

Судді поцікавилися, чому орендованої квартири та будинку батьків не було в деклараціях, адже за законом проживання там сукупно понад 183 дні на рік зобов'язує його декларувати майно. Кириленко відповів, що дружина не повідомляла йому, скільки днів прожила в будинку чи квартирі.

За версією слідства, під час поїздок до Ужгорода родина купувала там нерухомість. Кириленко це відкидає та запевняє, що дружина з батьками їздили на Закарпаття лише для того, щоб передати йому речі для відрядження до Парижа. На запитання, чому не передали речі поштою, Кириленко відповів: "Щоб костюми не пом'ялися".

За версією слідства, Павло Кириленко незаконно збагатився та не задекларував майно. Загальну вартість активів слідство оцінює в 72 млн грн.

Нагадаємо:

В березні 2024 року журналісти-розслідувачі "Схем" з'ясували, що родина колишнього голови Донецької ОВА, а тепер очільника АМКУ Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень.

САП та НАБУ після розслідування "Схем" розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями "незаконне збагачення" та "декларування недостовірної інформації".

В серпні 2024 року НАБУ за погодженням прокурора САП повідомили про підозру у у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації голові АМКУ Павлу Кириленку.

ВАКС 4 червня частково задовольнив клопотання його адвоката і зменшив розмір застави до 25 млн грн. Перед цим адвокат подав клопотання про зміну запобіжного заходу – зменшення розміру застави з 30 мільйонів гривень до трьох мільйонів.