У нашесті сарани в Україні винна Росія, каже Держпродспоживслужба

Нашестя сарани в деяких регіонах України — це не катастрофа, ситуація керована і спричинена війною, кліматичними змінами та руйнуванням екосистем.

Про це у інтерв’ю Latifundist розповів заступник голови Держпродспоживслужби Вадим Чайковський.

За його словами, проблема справді існує, особливо на лінії зіткнення. Проте вона не є новою: спалахи сарани трапляються щороку, і цього року ситуація не вийшла з-під контролю.

"Нашестя сарани — наслідок екоциду росії проти України. Та й не тільки проти України, а і проти всього світу", — підкреслив Чайковський.

Головними причинами нашестя стали підвищення середньодобової температури, зміна природно-кліматичних умов, руйнування Каховської ГЕС, війна та занедбані землі біля фронту.

У 2024 році особливий режим захисту рослин було введено в Слобожанській селищній раді Чугуївського району Харківщини. У попередні роки осередки спостерігали в Запорізькій, Херсонській, Донецькій областях, а ще раніше — у південних регіонах, зокрема Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській.

Чайковський також розповів, що у Запорізькій області качки масово поїдають сарану, і, за словами місцевих, не хочуть їсти нічого іншого. Такі біологічні методи контролю, як використання природних ворогів, уже допомогли Пакистану впоратися з навалою сарани.

Між тим у Запорізькій області фахівці фіксують міграцію сарани в південно-східному напрямку – в бік лінії бойового зіткнення.

11 липня на території Запорізької області вперше виявили осередок перелітної сарани – на території Кушугумської громади.

На території Комунарського району Запоріжжя ввели особливий режим захисту рослин на площі 6110 гектарів. Заражено орієнтовно близько 50 % цієї площі. Це рекреаційні зони, землі несільськогосподарського призначення та берегова зона Дніпра.

Втім, вже встановлено зменшення активності та чисельності шкідника – 7-10 екземплярів на квадратний метр. Фахівці управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області продовжують контролювати ситуацію.

У Держпродспоживслужбі повідомили, що Херсонській області після здійснення успішних винищувальних заходів проти сарани розглядається питання щодо скасування особливого режиму захисту рослин. Осередки сарани знищено також у Одеській області. У Дніпропетровській області чисельність сарани загрози поки не становить.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області спалах сарани вдалося локалізувати. Особливий режим захисту рослин у регіоні ввели 23 червня, і вже на старті було оброблено 297 гектарів, з яких 27 – це посіви соняшнику.

Раніше повідомлялося, що у Херсонської області було зафіксувано масове нашестя сарани, що завдало шкоди посівам соняшнику. Аграріїв із Херсонської, а також сусідніх Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської областей фахівці закликають обстежувати занедбані території, пасовища та узбіччя доріг.

Раніше вже повідомлялося про осередки масового розмноження сарани у Херсонській області. Масове розмноження небезпечного багатоїдного шкідника на території Борозенської сільської територіальної громади Бериславського району.

Також повідомлялося, що врожай соняшнику в Україні в 2025/26 МР може скоротитися до 13,6 млн тонн. Так, аналітики ASAP Agri переглянули прогноз через затяжну посуху – попередній прогноз був на рівні 14,1 млн тонн. Перегляд відображає зростаючі побоювання щодо екстремальних погодних умов, зокрема спекотної та сухої погоди під час цвітіння, яка стала основною причиною втрати врожайності.