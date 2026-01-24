У 2025 році Туреччина стала найбільшим імпортером української кукурудзи, забезпечивши третину загального обсягу поставок.

Про це пише Latifundist.com.

"У 2025 календарному році Туреччина стала найбільшим імпортером української кукурудзи, забезпечивши понад 30% загального обсягу поставок. Про це свідчить АгроДайджест, побудований на даних митниці", – говориться у повідомленні.

Загалом до Туреччини експортували 5,41 млн тон кукурудзи, а середня експортна ціна склала 219,1$/т, що є однією з найвищих серед ключових покупців, зазначає профільне видання.

Другу позицію посіла Італія, яка імпортувала 2,82 млн тон української кукурудзи (15,7% від загального обсягу) за середньою ціною 208,8$/т. До трійки лідерів також увійшла Іспанія з показником 1,7 млн тон та часткою 9,4%, середня ціна поставок — 209,3$/т.

Суттєві обсяги кукурудзи у 2025 році також придбали Нідерланди — 1,46 млн тон (8,1%) за ціною 215,4$/т, та Єгипет — 1,31 млн тон (7,3%) при середній ціні 207,6$/т.

Серед азійських напрямків ключовим покупцем залишалася Республіка Корея, яка імпортувала 765,9 тис. тон кукурудзи з України за середньою ціною 212,2$/т. Лівія замкнула список основних імпортерів із показником 643,5 тис. тон та ціною 216,8$/т.

Нагадаємо:

У 2025 році Україна, за даними Українського клубу аграрного бізнесу, експортувала агропродукції на суму 22,53 млрд дол, що на 8,8% менше за результат попереднього року.

Раніше повідомлялося, що моменту запуску "українського морського коридору" у вересні 2023 року ним перевезено 168,9 млн тонн вантажів, з яких 100 млн тонн – зерно.

Раніше повідомлялося, що частка України в імпорті кукурудзи до Європейського Союзу знизилася до 17%, тоді як минулого року вона становила майже 50%. Затримка збиральної кампанії та стриманість виробників призводять до втрати основного ринку збуту.

Раніше повідомлялося, що унаслідок літньої посухи урожайність пізніх культур в Україні суттєво поступається минулорічним результатам.