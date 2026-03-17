Аграрії зберегли обсяги експорту та наростили валютну виручку – Мінекономіки

У січні-лютому 2026 року Україна експортувала 9,95 мільйона тонн сільськогосподарської продукції на чотири мільярда доларів, валютна виручка зросла на 9,3%.

Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Порівняно з аналогічним періодом 2025 року фізичні обсяги експорту залишилися майже незмінними, водночас валютна виручка зросла на 9,3%, повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.

За його словами, результати перших місяців року демонструють стійкість українського агросектору та поступовий перехід до експорту продукції з більшою доданою вартістю.

"Ми бачимо позитивну тенденцію – зростає частка продукції переробки, зокрема суттєво збільшився експорт ріпакової олії. Водночас важливим завданням залишається диверсифікація ринків збуту та розширення географії експорту", – зазначив Висоцький.

Ключовим торговельним партнером для української аграрної продукції залишаються країни Європейського Союзу. У січні-лютому 2026 року на них припало близько 50% валютної виручки від аграрного експорту. Країни Близького Сходу та Північної Африки (MENA) забезпечили ще 20% експортної виручки.

Суттєво зросла роль Туреччини – її частка у структурі аграрного експорту досягла 13%. У грошовому вимірі поставки до цієї країни збільшилися більш ніж удвічі – з 247 млн доларів у січні-лютому 2025 року до 507 млн доларів у 2026 році.

Найбільшими за обсягом експорту товарами традиційно залишаються: кукурудза, соняшникова олія, пшениця, соєві боби, м'ясо.

Водночас серед десятка основних експортних позицій відбулася помітна зміна: стрімко зріс експорт ріпакової олії. У січні-лютому 2026 року Україна експортувала її на 102 млн доларів, що вивело цей продукт на восьме місце серед усіх аграрних товарів за вартістю експорту.

"Для порівняння, рік тому експорт ріпакової олії становив лише 3 млн доларів, а її позиція в експортному рейтингу була 61-ю. Це стало результатом розвитку переробки та економічної політики, спрямованої на збільшення доданої вартості в агросекторі", – говориться у повідомленні.

У перші два місяці 2026 року експорт кукурудзи зріс на 20% – з 4,7 млн тонн до 5,6 млн тонн. Основним драйвером стало значне збільшення поставок до Туреччини – з 530 тис. тонн до 1,6 млн тонн.

Водночас експорт пшениці скоротився на 43% – з 2,1 млн тонн до 1,2 млн тонн. Найбільше зменшилися поставки до країн ЄС – з 850 тис. тонн до 88 тис. тонн. Однією з причин стало рекордне виробництво пшениці в Європейському Союзі у 2025 році, яке досягло 134,4 млн тонн – одного з найвищих показників за всю історію спостережень.

