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Сарана завдала шкоди посівам соняшнику на Херсонщині

Андрій Муравський — 23 липня, 12:06
Сарана завдала шкоди посівам соняшнику на Херсонщині
Getty Images

У Херсонської області зафіксували масове нашестя сарани, що завдало шкоди посівам соняшнику.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області, пише Latifundist.com.

Масове нашестя сарани, яке зафіксували у Борозенській громаді Херсонської області, завдало шкоди посівам соняшнику, говориться у повідомленні.

"Йдеться про італійського пруса (Calliptamus italicus) — поліфагічного шкідника, який особливо активно розмножується за умов високих температур і тривалої посухи. Саме такі погодні фактори спричинили його стрімке поширення в регіоні", – пише Latifundist.com.

У громаді впровадили спеціальний режим захисту рослин. Наразі ведуться роботи з локалізації та ліквідації осередків розмноження комах, чисельність яких перевищила економічно допустимий рівень.

Аграріям із Херсонської, а також сусідніх Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської областей фахівці закликають обстежувати занедбані території, пасовища та узбіччя доріг — особливо вранці або ввечері, коли сарана найменш активна.

У разі виявлення значної кількості комах фермери можуть використовувати дозволені інсектициди, а також мають завчасно інформувати місцеву владу та пасічників про обробку, яку слід проводити лише у безвітряну погоду та у ранкові чи вечірні години.

"Місцеві громади закликають негайно повідомляти органи Держпродспоживслужби про виявлення нових вогнищ сарани, щоб не допустити подальшого поширення шкідника", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше вже повідомлялося про осередки масового розмноження сарани у Херсонській області. Масове розмноження небезпечного багатоїдного шкідника на території Борозенської сільської територіальної громади Бериславського району.

Раніше повідомлялося, що врожай соняшнику в Україні в 2025/26 МР може скоротитися до 13,6 млн тонн. Так, аналітики ASAP Agri переглянули прогноз через затяжну посуху – попередній прогноз був на рівні 14,1 млн тонн. Перегляд відображає зростаючі побоювання щодо екстремальних погодних умов, зокрема спекотної та сухої погоди під час цвітіння, яка стала основною причиною втрати врожайності.

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